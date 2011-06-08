Aquidauanense foi eleito presidente da FETEMS com mais de 90% dos votos

A Comissão Eleitoral Central divulgou, nesta terça-feira (07), o resultado final das eleições da FETEMS (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) realizadas no dia 01º de junho.
A Chapa-1 - "FETEMS cada vez mais forte", liderada pelo professor Roberto Botareli, de Aquidauana, obteve 10.743 votos, ou 90,15%, dos votos válidos nas urnas dispostas nos Sindicatos Municipais de Trabalhadores em Educação (SIMTEDs).
O professor Roberto Magno Botareli Cesar tem como vice-presidente a professora Elaine Aparecida Sá Costa, de Três Lagoas.
Dos 21.039 trabalhadores em educação aptos a votar, 12.301 compareceram às urnas, o que representa Uma participação de 58,47% dos filiados. A abstenção foi de 41,53%, ou seja, 8.738 de associados se ausentaram do pleito.
Veja o resultado das eleições dos vice-presidentes regionais:
Amambai
Humberto Villhalva: 737 votos
Aquidauana:
Francisco Tavares da Cunha: 570 votos
Campo Grande:
Paulo César Lima: 1.081 votos
Paulo Ângelo de Souza: 184 votos
Corumbá:
Antonio Celso: 91 votos
Raul Nunes Delgado: 214 votos
Maria Neide Taceo: 138 votos
Coxim:
Thereza Cristina Ferreira Pedro: 613 votos
Dourados:
Admir Candido da Silva: 922 votos
Onildo Lopes:83 votos
Ataulfo Alves Stein: 527 votos
Fátima do Sul:
Manoel Messias Viveiros: 502 votos
Jardim:
André Luiz M. de Matos: 761 votos
Navirai:
Diomedes Valentin Cerri: 299 votos
Nelfitali Ferreira de Assis: 363 votos
Nova Andradina:
Maurício dos Santos: 1.283 votos
Paranaíba:
Sebastião Serafim Garcia: 926 votos
Ponta Porã:
Vitória Elfrida Antunes: 769 votos
Três Lagoas:
Maria Aparecida Diogo: 1.295
Para mais informações sobre o professor Roberto Botareli e a expectativa dele como presidente da FETEMS, cliqueaqui.