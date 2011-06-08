Aquidauanense foi eleito presidente da FETEMS com mais de 90% dos votos

A Comissão Eleitoral Central divulgou, nesta terça-feira (07), o resultado final das eleições da FETEMS (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) realizadas no dia 01º de junho.

A Chapa-1 - "FETEMS cada vez mais forte", liderada pelo professor Roberto Botareli, de Aquidauana, obteve 10.743 votos, ou 90,15%, dos votos válidos nas urnas dispostas nos Sindicatos Municipais de Trabalhadores em Educação (SIMTEDs).

O professor Roberto Magno Botareli Cesar tem como vice-presidente a professora Elaine Aparecida Sá Costa, de Três Lagoas.

Dos 21.039 trabalhadores em educação aptos a votar, 12.301 compareceram às urnas, o que representa Uma participação de 58,47% dos filiados. A abstenção foi de 41,53%, ou seja, 8.738 de associados se ausentaram do pleito.

Veja o resultado das eleições dos vice-presidentes regionais:

Amambai

Humberto Villhalva: 737 votos

Aquidauana:

Francisco Tavares da Cunha: 570 votos

Campo Grande:

Paulo César Lima: 1.081 votos

Paulo Ângelo de Souza: 184 votos

Corumbá:

Antonio Celso: 91 votos

Raul Nunes Delgado: 214 votos

Maria Neide Taceo: 138 votos

Coxim:

Thereza Cristina Ferreira Pedro: 613 votos

Dourados:

Admir Candido da Silva: 922 votos

Onildo Lopes:83 votos

Ataulfo Alves Stein: 527 votos

Fátima do Sul:

Manoel Messias Viveiros: 502 votos

Jardim:

André Luiz M. de Matos: 761 votos

Navirai:

Diomedes Valentin Cerri: 299 votos

Nelfitali Ferreira de Assis: 363 votos

Nova Andradina:

Maurício dos Santos: 1.283 votos

Paranaíba:

Sebastião Serafim Garcia: 926 votos

Ponta Porã:

Vitória Elfrida Antunes: 769 votos

Três Lagoas: