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Aquidauanense foi eleito presidente da FETEMS com mais de 90% dos votos

Professor Roberto Magno Botareli, candidato pela chapa FETEMS cada vez mais forte, obteve 10.743 votos

Anibal Placêncio

Publicado em 08/06/2011 às 19:00

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A Comissão Eleitoral Central divulgou, nesta terça-feira (07), o resultado final das eleições da FETEMS (Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul) realizadas no dia 01º de junho.
 
A Chapa-1 - "FETEMS cada vez mais forte", liderada pelo professor Roberto Botareli, de Aquidauana, obteve 10.743 votos, ou 90,15%, dos votos válidos nas urnas dispostas nos Sindicatos Municipais de Trabalhadores em Educação (SIMTEDs). 
 
O professor Roberto Magno Botareli Cesar tem como vice-presidente a professora Elaine Aparecida Sá Costa, de Três Lagoas.
 
Dos 21.039 trabalhadores em educação aptos a votar, 12.301 compareceram às urnas, o que representa Uma participação de 58,47% dos filiados. A abstenção foi de 41,53%, ou seja, 8.738 de associados se ausentaram do pleito.
 
Veja o resultado das eleições dos vice-presidentes regionais:
 
Amambai
Humberto Villhalva: 737 votos
  
Aquidauana:
Francisco Tavares da Cunha: 570 votos    
 
Campo Grande:  
Paulo César Lima: 1.081 votos
Paulo Ângelo de Souza: 184 votos   
 
Corumbá: 
Antonio Celso: 91 votos 
Raul Nunes Delgado: 214 votos
Maria Neide Taceo: 138 votos    
 
Coxim:
Thereza Cristina Ferreira Pedro: 613 votos 
 
Dourados:
Admir Candido da Silva: 922 votos 
Onildo Lopes:83 votos
Ataulfo Alves Stein: 527 votos   
 
Fátima do Sul: 
Manoel Messias Viveiros: 502 votos  
 
Jardim:
André Luiz M. de Matos: 761 votos 
 
Navirai:
Diomedes Valentin Cerri: 299 votos
Nelfitali Ferreira de Assis: 363 votos   
 
Nova Andradina:
Maurício dos Santos: 1.283 votos  
 
Paranaíba:
Sebastião Serafim Garcia: 926 votos 
 
Ponta Porã: 
Vitória Elfrida Antunes: 769 votos 
 
Três Lagoas: 
Maria Aparecida Diogo: 1.295

Para mais informações sobre o professor Roberto Botareli e a expectativa dele como presidente da FETEMS, clique aqui.

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