Aquidauana: Escolas coletam mais de 30 mil kg de material reciclável e Falcão é a campeã.

16 escolas do município de Aquidauana participaram da Gincana Ambiental do projeto ?Arte de Fazer e Reciclar? promovida pelo Instituo Arara Azul em parceria com o Governo Municipal de Aquidauana. Em três semanas foram coletados 32.779 kg de material reciclável e 572 litros de óleo usados.

?Todo esse material estava estocado em algum local, e na maioria das vezes não iria para o destino certo. Essa gincana permitiu não só uma grande limpeza na cidade, como também a conscientização de cada um que colaborou indo as ruas. Ao final os beneficiados maiores são as famílias da ASSEPAR, que vivem dessa coleta?, enfatizou o prefeito Fauzi Suleiman.

Ao final da competição durante solenidade de premiação realizada na noite de quarta-feira (08) no Ginásio Poliesportivo de Aquidauana, os organizadores afirmaram que a gincana superou as expectativas e surpreendeu tamanho envolvimento de cada um dos alunos.

?O resultado foi excelente, não esperávamos tudo isso. Com certeza valeu a pena. Estão de parabéns todas as escolas pelo bonito e importante empenho?, parabenizou Neliane Guedes coordenadora do porjeto.

Em primeiro lugar o Instituto Educacional Falcão contabilizou 32.323 pontos, conquistando assim 35 Day Use na pousada Caiman e um MP12. O computador e um MP12 foram para o Centro Cristão de Ensino, o qual somou 23.906 pontos. Em terceiro lugar a Escola Estadual CEJAR, perfazendo 15.029 pontos faturou um MP12.