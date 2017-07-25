Familiares e amigos se despedem de Gilvan, morto em acidente de moto

O corpo de Gilvan de Matos Pereira, 47 anos, está sendo velado na Igreja Assembleia de Deus Missões, no Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana. O sepultamento está marcado para as 9h de amanhã, no Cemitério Municipal.

O cobrador acabou falecendo depois de uma queda de moto na Rua Marechal Mallet, no Bairro Guanandy. De acordo com a família, ele sofria com ataques epléticos e já tinha caído de moto outras vezes, por conta do problema de saúde. Em uma dos casos, estava acompanhado pela filha, de 19 anos. Gilvan deixa também um menino de 17 anos.