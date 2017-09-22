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Continuam abertas as inscrições para Semana Municipal do Jovem Empreendedor

Evento acontece em Aquidauana entre os dias 27 e 29 de setembro

Daniele Valentin

Publicado em 22/09/2017 às 11:15

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A Associação de Jovens Empreendedores de Mato Grosso do Sul (AJE-MS) realiza entre os dias 27 e 29 de setembro, em Aquidauana, a Semana Municipal do Jovem Empreendedor.  As inscrições ainda estão abertas e os participantes receberão certificado de até 9 horas.

O evento é promovido em parceria com a Prefeitura Municipal conta com apoio da Câmara Municipal de Aquidauana (CMA), Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Unopar e Anhanguera Aquidauana.

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No dia 27, as atividades acontecem das 19 horas às 22 horas, na Câmara Municipal, oportunidade em que serão apresentados cases de sucesso e premiação de empreendedores de destaque de 2016. No dia 28, das 19 às 22 horas, haverá a palestra "Empreendedor 10.1", Talk Show "2 Cases de Sucesso e Mediador" e mais uma palestra, na Câmara Municipal.

Já no último dia, haverá happy hour no Ponto Expresso Bar e Restaurante,  das 19 às 22 horas, com boas vindas, explicação da dinâmica do workchopp, apresentação de case de sucesso e momento livre para networking orientado. Os participantes receberão ceritificado de até 9 horas. Inscrições podem ser feitas no site: http://bit.ly/aquidauanaempreendedora2017

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