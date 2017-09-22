Continuam abertas as inscrições para Semana Municipal do Jovem Empreendedor

A Associação de Jovens Empreendedores de Mato Grosso do Sul (AJE-MS) realiza entre os dias 27 e 29 de setembro, em Aquidauana, a Semana Municipal do Jovem Empreendedor. As inscrições ainda estão abertas e os participantes receberão certificado de até 9 horas.

O evento é promovido em parceria com a Prefeitura Municipal conta com apoio da Câmara Municipal de Aquidauana (CMA), Confederação Nacional dos Jovens Empresários (Conaje), Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Unopar e Anhanguera Aquidauana.