Polícia Civil prende três pessoas por exploração ilegal de madeira e posse de arma

Aquidauana
Flagrante aconteceu nesta manhã, na região do Assentamento Indaiá I
O Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas (Niic) da Polícia Civil de Aquidauana prendeu na manhã desta segunda-feira, três pessoas por exploração ilegal de madeira e posse de arma de fogo na região do Assentamento Indaiá I. Em dois sítios, os policiais encontraram várias lascas, postes, tábuas e vigas de aroeira e jatobá, madeiras nobres da reserva legal e que não podem ser extraídas, além de duas espingardas e munições.
De acordo com a polícia, denúncia apontava que moradores de sítios no pé da serra estariam desmatando a região, por isso, os agentes fizeram uma investigação no local, onde encontraram centenas de postes de madeira. No sítio do lote 48, propriedade de um homem de 67 anos, havia uma espingarda calibre 28 com 4 munições e muita madeira.
Já no lote 47, local de moradia de uma casal, o homem de 45 anos e a esposa de 31 anos, foram encontrados uma espingarda com várias munições e duas motosserras usadas no corte das árvores. Em meio à vegetação, os policiais flagraram vários rastros recentes de veículos e a placa de uma camionete Toyota que pertencia ao casal, usada no transporte dos produtos nativos.
Os três autores foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil, onde foram autuados em flagrante por exploração ilegal de madeira de reserva e posse de arma de fogo. As madeiras e a camionete foram apreendidos no local e serão subtmetidos à perícia técnica. De acordo com os policiais, o material é usado na construção de casas, mangueiros e cercas.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS