Polícia Civil prende três pessoas por exploração ilegal de madeira e posse de arma

O Núcleo de Inteligência, Investigações e Capturas (Niic) da Polícia Civil de Aquidauana prendeu na manhã desta segunda-feira, três pessoas por exploração ilegal de madeira e posse de arma de fogo na região do Assentamento Indaiá I. Em dois sítios, os policiais encontraram várias lascas, postes, tábuas e vigas de aroeira e jatobá, madeiras nobres da reserva legal e que não podem ser extraídas, além de duas espingardas e munições.



De acordo com a polícia, denúncia apontava que moradores de sítios no pé da serra estariam desmatando a região, por isso, os agentes fizeram uma investigação no local, onde encontraram centenas de postes de madeira. No sítio do lote 48, propriedade de um homem de 67 anos, havia uma espingarda calibre 28 com 4 munições e muita madeira.