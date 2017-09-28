Pecuarista de Aquidauana é multado em R$ 1,5 milhão após fogo destruir reserva no Pantanal

Crime Ambiental
Fazendeiro é responsável por incêndio iniciado a partir de uma carvoaria existente na propriedade, que adentrou uma área de pastagem
Policiais Militares Ambientais multaram um fazendeiro, de 63 anos, de Aquidauana, em R$ 1,5 milhão depois de um incêndio sem controle destruir 1,5 mil hectares de reserva legal e agropastoril em uma propriedade localizada na região do Paiaguás no Pantanal. A autuação ocorreu nesta quarta-feira (27).
O incêndio teria se iniciado a partir de uma carvoaria, com 90 fornos, existente na propriedade e adentrou uma área de pastagem. Em seguida, o fogo atingiu as matas de reserva legal da fazenda, que se trata de área protegida por lei.
A área medida em GPS totalizou 1,5 mil hectares. A PMA efetuou um auto de infração administrativo e aplicou multa de R$ 1,5 milhão. O pecuarista também responderá por crime ambiental e, se condenado, poderá pegar pena de dois a quatro anos de reclusão. Caso se comprove que a incêndio foi culposo (sem intenção), a pena é de seis meses a um ano de detenção.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS