Queimadas em Aquidauana podem ser alvo de campanha proposta por vereador

Na última sessão da Câmara Municipal de Aquidauana, o vereador Mauro do Atlântico sugeriu a criação de uma campanha educativa de prevenção às queimadas, principalmente de lixo. Desde o início do ano, conforme registrado pelo O Pantaneiro, várias denúncias do tipo foram encaminhadas ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Militar Ambiental, em razão dos transtornos e riscos da saúde levados à população por meio de agentes poluidores como fumaça e fuligem.



Conforme explicou o vereador, a Lei de Crimes Ambientais (Lei nº 9605/1998, artigo 54) e a Lei Orgânica Municipal (Lei nº 1760/2000), dispõem sobre a Política Ambiental de Aquidauana. A lei diz textualmente que: “causar poluição de qualquer natureza em níveis que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora, à queima domestica de resíduo domiciliar, de natureza vegetal ou qualquer outro tipo de resíduo em quintais, é crime previsto com pena – reclusão, de cinco anos de multa”.