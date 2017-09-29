Pescadores do interior de SP são presos pela PMA em Aquidauana

Policiais Ambientais de Aquidauana realizavam patrulhamento fluvial ontem (28) à tarde, nas proximidades do Pesqueiro Toca da Onça, no município, oportunidade em que autuaram três pescadores, residentes em Cravinhos (SP), por pescar sem autorização ambiental.



Os homens, de 32, 34 e 62 anos, tinham no rio Aquidauana 30 quilos de pescado das espécies pacu, cachara e piavuçu. O pescado foi apreendido. Cada infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 900, perfazendo R$ 2.700. O pescado será doado para instituições filantrópicas.