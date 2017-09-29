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Pescadores do interior de SP são presos pela PMA em Aquidauana

O pescado apreendido será doado para instituições filantrópicas

Renan Nucci

Publicado em 29/09/2017 às 15:31

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Policiais Ambientais de Aquidauana realizavam patrulhamento fluvial ontem (28) à tarde, nas proximidades do Pesqueiro Toca da Onça, no município, oportunidade em que autuaram três pescadores, residentes em Cravinhos (SP), por pescar sem autorização ambiental.


Os homens, de 32, 34 e 62 anos, tinham no rio Aquidauana 30 quilos de pescado das espécies pacu, cachara e piavuçu. O pescado foi apreendido. Cada infrator foi autuado administrativamente e multado em R$ 900, perfazendo R$ 2.700. O pescado será doado para instituições filantrópicas.

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Alerta 


 A pesca semlicença não é crime ambiental, porém, a PMA alerta que é documento necessário para a pesca no Estado e sua falta caracteriza-se como infração administrativa, que prevê, além da multa mínima de R$ 300 até a máxima de R$ 10 mil, a apreensão de barco, motor, produto e material da pesca, bem como veículos utilizados.

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