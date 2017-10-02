Após 43 dias na seca, últimas 24h já registram o dobro do volume de água da última chuva

As chuvas das últimas 24h já acumulam o volume de 58 milímetros de água, em Aquidauana, informou o chefe Defesa Civil de Aquidauana Mario Ravaglia, nesta segunda-feira (2). O número é o dobro do que foi registrado no dia 16 de agosto, última chuva antes de uma estiagem de 43 dias.

A estação meteorológica do Cemtec (Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul) informou ao Jornal O Pantaneiro que não chovia na região pantaneira por pelo menos 43 dias.