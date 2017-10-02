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Após 43 dias na seca, últimas 24h já registram o dobro do volume de água da última chuva

Última chuva antes de estiagem ocorreu no dia 16 de agosto

Daniele Valentin

Publicado em 02/10/2017 às 09:00

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As chuvas das últimas 24h já acumulam o volume de 58 milímetros de água, em Aquidauana, informou o chefe Defesa Civil de Aquidauana Mario Ravaglia, nesta segunda-feira (2).  O número é o dobro do que foi registrado no dia 16 de agosto, última chuva antes de uma estiagem de 43 dias.

A estação meteorológica do Cemtec (Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos de Mato Grosso do Sul) informou ao Jornal O Pantaneiro que não chovia na região pantaneira por pelo menos 43 dias.

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Segundo o Cemtec, na última sexta-feira, 29 de agosto, a chuva que pôs fim a estiagem registrou 7,6 milímetros.

A última chuva havia sido registrada no dia 16 de agosto. Na época, Sala de Operações do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), informou que no dia choveu, em Aquiduana e Anastácio, 23,6 milímetros. Em 24 horas, o nível do rio subiu 68 centímetros, saltando de 2,62 metros para 3,30 metros.

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