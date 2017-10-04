Após 3 dias, empresa conserta fiação rompida por caminhão no Bairro Alto

Risco de acidente
Semáforo deve passar por manutenção no período da tarde
Equipe da Telemont Engenharia De Telecomunicações S/A conserta, na manhã nesta quarta-feira (4), a fiação telefônica rompida no último domingo (1º) após passagem de caminhão no cruzamento das Ruas Duque de Caxias com Giovani Toscano Brito, no Bairro Alto, em Aquidauana. O semáforo passará por manutenção no período da tarde.
No dia do acidente, o risco de acidentes, principalmente, envolvendo motociclistas mobilizou uma equipe da Polícia Militar que com o uso de um alicate cortou os fios pendurados. Um morador da região registrou a situação do cruzamento e afirma que ligou para a Energisa, Telemont e Prefeitura, mas não souberam informar de quem era a responsabilidade.
Na segunda-feira (2), a Secretaria de Obras informou por meio da assessoria de imprensa da Prefeitura de Aquidauana, que já levantava os estragos e viabilizaria o conserto dos danos.
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