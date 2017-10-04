Biblioteca municipal oferece atividades em comemoração do Dia das Crianças

Aquidauana
De acordo com a Prefeitura, as atividades são gratuitas e abertas para todas as crianças da cidade
A Biblioteca Municipal Francisco Alves Corrêa promove entre os dias 9, 10 e de outubro, das 8 às 11 horas, programação especial em comemoração do Dia das Crianças, em Aquidauana. De acordo com a Prefeitura, as atividades são gratuitas e abertas para todas as crianças da cidade.
Além de promover e incentivar a literatura infantil para seus visitantes, a biblioteca distribuirá pipoca, cama elástica, jogos, oficina de pintura e exibição de filmes infantis. A unidade está localizada na Praça dos Estudantes, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h30min, inclusive aberta no horário de almoço.
Atendimento especializado
Planejamento visa transformação do CER II em CER IV; reunião de alinhamento foi realizada na última sexta-feira
Paralisação
Determinação busca assegurar funcionamento mínimo dos serviços; paralisação começou na quinta-feira, após impasse nas negociações
Saúde
Orientação é destinada a quem foi atendido neste mês; procedimentos de catarata, pterígio e YAG Laser estão previstos
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS