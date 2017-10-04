Biblioteca municipal oferece atividades em comemoração do Dia das Crianças

A Biblioteca Municipal Francisco Alves Corrêa promove entre os dias 9, 10 e de outubro, das 8 às 11 horas, programação especial em comemoração do Dia das Crianças, em Aquidauana. De acordo com a Prefeitura, as atividades são gratuitas e abertas para todas as crianças da cidade.



Além de promover e incentivar a literatura infantil para seus visitantes, a biblioteca distribuirá pipoca, cama elástica, jogos, oficina de pintura e exibição de filmes infantis. A unidade está localizada na Praça dos Estudantes, no Centro, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h30min, inclusive aberta no horário de almoço.