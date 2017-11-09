Família e amigos se preparam para dar adeus à Naiele

Após dias de angústia pelo desaparecimento de Naiele Farias dos Santos, de 35 anos, a família e os amigos se preparam para dar o "adeus" e prestar as homenagens merecidas.

O velório da vítima será realizado na manhã desta quinta-feira (09), na Pax Vida, localizada na Rua Manoel Antônio Paes de Barros, no Centro, das 10h às 11h. O enterro será feito no Cemitério Municipal de Aquidauana.

Impressões

Um colega de trabalho de Naiele, que preferiu não se identificar, conversou com a reportagem do jornal "O Pantaneiro" e falou sobre a vítima. "Ela era uma excelente mulher. Muito tranquila, divertida e descontraída. Como profissional, sempre foi excelente funcionária e amiga de todo mundo", disse.

Sobre o aparente convívio familiar da mulher, o entrevistado, que convivia diariamente com ela há mais de dois anos, também falou. "A Naiele sempre foi uma super mãe e protetora. Ela se preocupava muito com a irmã dela, com toda a família", finalizou.

O tio da vítima, popularmente conhecido como Codorna, também conversou com nossa equipe. Ele informou que ajudou nas buscas. "Eu ainda não tirei meu barco do rio. Ainda hoje, vou voltar ao local onde ela foi encontrada", explicou.

Ele ainda falou sobre a sobrinha. "Não tínhamos muito convívio, pois ela trabalhava no Hospital do Município e no Funrural, mas o que nós conversávamos sempre foi muito normal. Ela sempre atendeu muito bem toda a família, nunca se cansou de nos acompanhar em casos de saúde e sempre nos deu atenção especial, ainda mais no que diz respeito a atendimento hospitalar", disse.

Caso

Naiele Farias dos Santos estava desaparecida desde a última segunda-feira, em Aquidauana. Na noite de ontem (08), um jovem que passava o dia na chácara de amigos avistou o corpo de Naiele a 27 quilômetros de distância da Ponte Nova, e acionou o Corpo de Bombeiros.

Conforme noticiado, ela foi vista pela última vez após desentendimento familiar. Ela saiu de casa, abandonou o carro e, conforme suspeita a polícia, tirou a própria vida se jogando no rio pela Ponte Nova, onde a chave de seu veículo foi encontrada.

O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para ser submetido a exame necroscópico para atestar as causas da morte.

Até o fechamento desta matéria, o caso ainda não havia sido encerrado.

Prevenção ao Suicídio

O jornal "O Pantaneiro", na manhã de ontem (08), realizou uma entrevista especial com uma psicóloga da Capital sobre suicídio, principal suspeita das equipes policiais que estão averiguando o caso.

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