Polícia aguarda laudos e caso de abuso infantil permanece sob investigação

Policial
Assistente pedagógico segue detido preventivamente
O caso do assistente pedagógico suspeito de abuso infantil permanece sob investigação e, até o momento, sem os laudos do Instituto Médico Legal.
A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" apurou, com equipes policiais envolvidas no caso, que o homem de 45 anos segue em prisão preventiva isolada e que testemunhas ainda estão sendo ouvidas.
Creche
Conforme a nota da Prefeitura de Aquidauana divulgada anteriormente, o Centro Municipal de Alfabetização Rotary Club ouviu o suspeito que, inclusive, havia sido recentemente empossado.
Informações confirmam que, após receber as denúncias, a diretoria da instituição de ensino e a Secretaria Municipal de Educação afastaram o suspeito de suas atividades até que as investigações cabíveis sejam concluídas para que, assim, as devidas providências administrativas e jurídicas a respeito do caso sejam tomadas.
Caso
A Polícia Civil ouviu, na última quinta-feira, 30 de novembro, o suspeito de ter abusado de três crianças na creche onde trabalha, em Aquidauana. O servidor negou ter praticado o crime.
O Delegado da Polícia Civil Antônio Ribas Jr, que está cuidando do caso, informou que, durante o depoimento, o suspeito "justificou" os casos. "Ele disse que, na realidade, o trabalho dele seria de auxiliar da professora e, então, ele acabava tendo que levar crianças no banheiro e trocar fraldas. Neste momento, ele acabava tocando em órgãos genitais, mas disse que seria somente para higienização das crianças", explicou.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS