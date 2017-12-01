Polícia aguarda laudos e caso de abuso infantil permanece sob investigação

O caso do assistente pedagógico suspeito de abuso infantil permanece sob investigação e, até o momento, sem os laudos do Instituto Médico Legal.

A equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro" apurou, com equipes policiais envolvidas no caso, que o homem de 45 anos segue em prisão preventiva isolada e que testemunhas ainda estão sendo ouvidas.

Creche

Conforme a nota da Prefeitura de Aquidauana divulgada anteriormente, o Centro Municipal de Alfabetização Rotary Club ouviu o suspeito que, inclusive, havia sido recentemente empossado.

Informações confirmam que, após receber as denúncias, a diretoria da instituição de ensino e a Secretaria Municipal de Educação afastaram o suspeito de suas atividades até que as investigações cabíveis sejam concluídas para que, assim, as devidas providências administrativas e jurídicas a respeito do caso sejam tomadas.

Caso

A Polícia Civil ouviu, na última quinta-feira, 30 de novembro, o suspeito de ter abusado de três crianças na creche onde trabalha, em Aquidauana. O servidor negou ter praticado o crime.

O Delegado da Polícia Civil Antônio Ribas Jr, que está cuidando do caso, informou que, durante o depoimento, o suspeito "justificou" os casos. "Ele disse que, na realidade, o trabalho dele seria de auxiliar da professora e, então, ele acabava tendo que levar crianças no banheiro e trocar fraldas. Neste momento, ele acabava tocando em órgãos genitais, mas disse que seria somente para higienização das crianças", explicou.