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Tragédia

Laudo do Corpo de Bombeiros informa que vítimas foram intoxicadas por monóxido de carbono

Informações foram liberadas pela Assessoria de Comunicação do Corpo de Bombeiros de Aquidauana

Schimene Duque Weber

Publicado em 06/12/2017 às 15:37

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O laudo enviado pelo Corpo de Bombeiros de Aquidauana sobre o acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (06) na Siderúrgica Simasul informa que as vítimas foram intoxicadas pela substância monóxido de carbono.

Ainda de acordo com as informações divulgadas pela Assessoria de Comunicação dos Bombeiros, o funcionário que acendeu o alto forno, responsável pelo manuseio do equipamento, passou mal devido a presença da referida substância e, quando os outros foram ajudá-lo, também acabaram intoxicados.

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Pelo Corpo de Bombeiros, foram transportadas duas vítimas inconscientes, em estado grave, e quatro vítimas conscientes, que apresentavam desorientação e dificuldade respiratória. Um dos funcionários que estava em estado grave, conforme noticiado anteriormente pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", não resistiu e faleceu. O outro, segundo informações preliminares, segue em condições preocupantes.

Demais informações dão conta de que outras duas pessoas foram socorridas por um carro particular e outra pelo SAMU, que colaborou com a ação de resgate e salvamento, juntamente com a ambulância da Prefeitura Municipal de Aquidauana.

Intoxicação

O Monóxido de Carbono (CO) é um gás levemente inflamável, inodoro e muito perigoso devido à sua grande toxicidade.

É produzido pela queima em condições de pouco oxigénio (combustão incompleta) e/ou alta temperatura de carvão ou outros materiais ricos em carbono, como derivados de petróleo.

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