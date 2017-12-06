Laudo do Corpo de Bombeiros informa que vítimas foram intoxicadas por monóxido de carbono

Ainda de acordo com as informações divulgadas pela Assessoria de Comunicação dos Bombeiros, o funcionário que acendeu o alto forno, responsável pelo manuseio do equipamento, passou mal devido a presença da referida substância e, quando os outros foram ajudá-lo, também acabaram intoxicados.

O laudo enviado pelo Corpo de Bombeiros de Aquidauana sobre o acidente ocorrido na manhã desta quarta-feira (06) na Siderúrgica Simasul informa que as vítimas foram intoxicadas pela substância monóxido de carbono.

Pelo Corpo de Bombeiros, foram transportadas duas vítimas inconscientes, em estado grave, e quatro vítimas conscientes, que apresentavam desorientação e dificuldade respiratória. Um dos funcionários que estava em estado grave, conforme noticiado anteriormente pela equipe de reportagem do jornal "O Pantaneiro", não resistiu e faleceu. O outro, segundo informações preliminares, segue em condições preocupantes.

Demais informações dão conta de que outras duas pessoas foram socorridas por um carro particular e outra pelo SAMU, que colaborou com a ação de resgate e salvamento, juntamente com a ambulância da Prefeitura Municipal de Aquidauana.

Intoxicação

O Monóxido de Carbono (CO) é um gás levemente inflamável, inodoro e muito perigoso devido à sua grande toxicidade.

É produzido pela queima em condições de pouco oxigénio (combustão incompleta) e/ou alta temperatura de carvão ou outros materiais ricos em carbono, como derivados de petróleo.