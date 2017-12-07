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Polícia Civil segue ouvindo testemunhas para esclarecer caso de suspeito de abuso infantil

Novas testemunhas são ouvidas e, atté o momento, não foram divulgadas novidades a respeito do caso

Schimene Duque Weber

Publicado em 07/12/2017 às 15:47

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O Delegado da Polícia Civil Antônio Ribas Jr, responsável pelo caso do suspeito de abuso infantil em um Centro Educacional de Aquidauana, esclareceu na tarde desta quinta-feira (07) para a equipe de reportagem do jornal O Pantaneiro, que testemunhas seguem sendo ouvidas pelas autoridades do município, a fim de maiores esclarecimentos sobre o que realmente aconteceu.

O suposto abusador, que era assistente pedagógico recém empossado na instituição de ensino, foi ouvido pela primeira vez no dia 30 de novembro e negou todas as três acusações. Desde então, a Polícia Civil de Aquidauana vem investigando o caso e aguardando todos os desdobramentos dos procedimentos do Instituto Médico Legal (IML) serem concluídos, para que assim seja possível dar as devidas declarações acerca do ocorrido.

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Caso

De acordo com as informações divulgadas até agora, os abusos teriam ocorrido no momento em que as crianças iam ao banheiro sozinhas. Elas foram encaminhadas ao IML para os procedimentos necessários, mas os resultados ainda não foram divulgados.

Durante o depoimento, o suspeito "justificou" os casos, conforme esclareceu com exclusividade ao jornal "O Pantaneiro" o Delegado responsável. "Ele disse que, na realidade, o trabalho dele seria de auxiliar da professora e, então, ele acabava tendo que levar crianças no banheiro e trocar fraldas. Neste momento, ele acabava tocando em órgãos genitais, mas disse que seria somente para higienização das crianças", disse.

A Prefeitura Municipal de Aquidauana, em nota, esclareceu que os fatos foram devidamente registrados a termo e lavrados em Atas pela Secretaria de Educação, e a Procuradoria Jurídica Municipal despachou determinação de providências a serem adotadas, entre elas o afastamento imediato do servidor e abertura de Processo Administrativo Disciplinar para apuração do caso.

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