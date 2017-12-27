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Mês chuvoso deixa 4 rios de MS em estado de alerta; entre eles Rio Aquidauana

Previsão de pancadas de chuva para a semana inteira, aumenta a preocupação de ribeirinhos

Daniele Valentin

Publicado em 27/12/2017 às 09:15

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A constante chuva dos últimos dias elevou o nível de quatros rios de Mato Grosso do Sul, deixando em estado de alerta, segundo o boletim do Instituto do Meio Ambiente (Imasul) desta terça-feira (26).

Conforme o Imasul, o rio Taquari, na região norte do estado, está baixando o nível, mas ainda está 34 centímetros acima do nível de alerta.

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O rio Pardo, que corta do centro ao leste, está com 5,65 metros de altura e 34 centímetros acima do nível de alerta.

O rio Miranda está em alerta nas duas estações do Imasul. Na estação Miranda, o nível está apenas três centímetros acima, mas a Estrada MT-738 são 83 centímetros acumulados e o rio atingiu 5,56 metros.

Outra preocupação é o rio Aquidauana que também está em alerta nas duas estações. Em Aquidauana, as águas passaram do normal de 5 metros e atingem a marca de 7,08 metros.

Preocupação

A previsão de pancadas de chuva para a semana inteira, aumenta a preocupação de ribeirinhos. Nesta terça-feira (26) o volume de água do rio atingiu a margem de 7,10 metros. Em novembro, o nível do rio ultrapassou 7,16.

O morador José Duarte, de 59 anos, mora na Rua Cândido Mariano há mais de 20 anos. Segundo o aposentado, uma chuva forte já será capaz de fazê-lo transbordar.

“Esse rio está me preocupando, não sei se eu penso em final do ano ou penso nele, pois dá onde ele está pra ele chegar aqui em casa é mais uma chuva boa”, explica.

No mês de novembro, o Rio chegou aos 7,16 metros e gerou alerta de saída de casa a qualquer momento. De 1º a 30 de novembro choveu 380,6 milímetros, em Aquidauana, o que corresponde a 137,5% a mais do que o esperado para todo o mês.

No ultimo dia 5 de zembro, conforme o coordenador municipal de Defesa Civil, Mário Ravaglia de Oliveira, o nível do Rio Aquidauana registrou a marca de 6,6 metros, medida que permanecia acima do normal.

A virada do ano se aproxima e moradores só querem entrar em 2018 de forma tranquila. “Tomara que ele fique por aí mesmo e baixe. Só queremos passar a virada em casa e tranquilo”, finalizou o morador.

O Rio Aquidauana é um dos rios que mais sofre em decorrência do acentuado volume de chuvas que caracterizam a primavera e o verão da região pantaneira. Neste momento de alerta, equipe dos Bombeiros em parceria com a Defesa Civil Municipal de Aquidauana e o 9º Batalhão de Engenharia de Combate “Carlos Camisão” somam esforços para atender a necessidade da comunidade, principalmente da população ribeirinha.

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