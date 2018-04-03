Curso inédito ensina cultivo de orquídeas em Aquidauana

Acontece, entre os dias 16 e 17 de abril, curso profissionalizante para cultivo de orquídeas. A capacitação, promovida pelo Senar/MS e com apoio da Prefeitura Municipal de Aquidauana, tem o objetivo de ensinar técnicas de cultivo da planta, com tudo o que é necessário para ter sucesso na produção de flores de qualidade.

Conforme a organização do curso, apenas 15 vagas serão oferecidas. As inscrições acontecem até dia 16 de abril no Centro de Convivência do Idoso - CCI. Os participantes deverão ser maiores de 16 anos e alfabetizados. O CCI fica na Avenida Duque de Caxias, 2111, no Bairro Alto. O atendimento acontece das 7 às 13 horas e o participante deverá apresentar os documentos pessoais.

Para mais informações, o CCI disponibiliza o telefone (67) 3241-4950.