Curso inédito ensina cultivo de orquídeas em Aquidauana

Profissionalização
Capacitação promovida pelo Senar/MS será entre os dias 16 e 17 de abril
Acontece, entre os dias 16 e 17 de abril, curso profissionalizante para cultivo de orquídeas. A capacitação, promovida pelo Senar/MS e com apoio da Prefeitura Municipal de Aquidauana, tem o objetivo de ensinar técnicas de cultivo da planta, com tudo o que é necessário para ter sucesso na produção de flores de qualidade.
Conforme a organização do curso, apenas 15 vagas serão oferecidas. As inscrições acontecem até dia 16 de abril no Centro de Convivência do Idoso - CCI. Os participantes deverão ser maiores de 16 anos e alfabetizados. O CCI fica na Avenida Duque de Caxias, 2111, no Bairro Alto. O atendimento acontece das 7 às 13 horas e o participante deverá apresentar os documentos pessoais.
Para mais informações, o CCI disponibiliza o telefone (67) 3241-4950.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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