Em Aquidauana, atos em favor da vida alertam que há saída para a depressão

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana, de janeiro para cá ocorreram 17 tentativas de suicídio, 3 delas consumadas, e uma morte que indica também suicídio – índice muito alto em relação à quantidade total de habitantes da cidade. A estatística reacende o alerta para que o assunto seja mais debatido na sociedade e nas políticas públicas do município.

Atos de prevenção ao suicídio acontecem neste final de semana, em Aquidauana. Ontem (13) manifestação de clamor pela vida levou várias pessoas a se reunir na ponte velha, por volta das 21h30. Líderes religiosos confortaram, através de orações, familiares e amigos de jovens que, lamentavelmente, cometeram suicídio nas últimas semanas, na cidade.

Neste sábado (14) de manhã, aconteceu outro encontro para discutir o tema na Praça dos Estudantes. A “Passeata do Amor” teve concentração às 9 horas, percorreu as ruas do Centro e retornou à praça. A mensagem propagada foi a que as pessoas com depressão podem conversar sobre suas angústias a fim de buscar ajuda especializada.

Situação em Aquidauana

O subtenente Adeílson Rodrigues de Araújo, do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, revelou durante a passeata que é muito triste e difícil ter de atender a esse tipo de ocorrência. “O suicídio é a segunda maior causa de mortes entre os jovens. É extremamente gratificante poder ajudar e fazer algo a mais nesse sentido. Quando a pessoa consegue consumar o ato, a dor é muito grande. Ela atinge a todos: os Bombeiros, a família e a sociedade. Vir aqui é um dever como cidadão, como profissional e como pessoa”, explicou.

De acordo com Luciane Ravalha, psicóloga do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), a instituição recebe em média de 3 a 4 pedidos de socorro por semana em Aquidauana. “Recebemos muitos chamados. A dor emocional é a mais dolorida que existe e a pessoa que a sente precisa procurar ajuda profissional. Cabe ressaltar que o Sistema Único de Saúde – SUS - tem o suporte para dar a essas pessoas, então ela não precisa manter a sua dor em silêncio. Independente de qual seja o problema, ele sempre tem solução, há saída para a dor emocional”, explicou.

O alerta continua

Logo mais, às 22 horas, haverá um novo encontro na ponte nova, com orações, louvores e palavras de fé. Com o slogan “Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida”, de caráter ecumênico, também deverá reunir diversas pessoas para abordar como é possível prevenir o suicídio e, dessa forma, ajudar parentes e amigos a encontrar uma alternativa em favor da vida.

Considerado tabu na sociedade, o intuito das manifestações é de falar abertamente sobre o tema para salvar aqueles que tem pensamentos suicidas. Especialistas afirmam que o preconceito é uma das razões pelos quais as pessoas perdem a vida dessa maneira. Assim, é imprescindível a participação da população para auxiliar aqueles que precisam de amor e atenção.

Ajuda

Para aqueles que buscam auxílio no tratamento da depressão, basta procurar o Centro de Atenção Psicossocial (Caps 2) vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Aquidauana. O cidadão também pode ir à Unidade Básica de Saúde (UBS) que encaminhará o caso ao Caps do município.

O Caps 2 fica na Rua Touro Nakayama, 1065, Bairro Alto. O telefone é o 3241-9994.

*Com informações de Luiz Guido Jr.