Em Aquidauana, atos em favor da vida alertam que há saída para a depressão

Prevenção ao suicídio
Desde o início do ano, 17 tentativas, 3 suicídios consumados e uma suspeita marcaram com tristeza o município
Atos de prevenção ao suicídio acontecem neste final de semana, em Aquidauana. Ontem (13) manifestação de clamor pela vida levou várias pessoas a se reunir na ponte velha, por volta das 21h30. Líderes religiosos confortaram, através de orações, familiares e amigos de jovens que, lamentavelmente, cometeram suicídio nas últimas semanas, na cidade.
De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Aquidauana, de janeiro para cá ocorreram 17 tentativas de suicídio, 3 delas consumadas, e uma morte que indica também suicídio – índice muito alto em relação à quantidade total de habitantes da cidade. A estatística reacende o alerta para que o assunto seja mais debatido na sociedade e nas políticas públicas do município.
Neste sábado (14) de manhã, aconteceu outro encontro para discutir o tema na Praça dos Estudantes. A “Passeata do Amor” teve concentração às 9 horas, percorreu as ruas do Centro e retornou à praça. A mensagem propagada foi a que as pessoas com depressão podem conversar sobre suas angústias a fim de buscar ajuda especializada.
Situação em Aquidauana
O subtenente Adeílson Rodrigues de Araújo, do Corpo de Bombeiros de Aquidauana, revelou durante a passeata que é muito triste e difícil ter de atender a esse tipo de ocorrência. “O suicídio é a segunda maior causa de mortes entre os jovens. É extremamente gratificante poder ajudar e fazer algo a mais nesse sentido. Quando a pessoa consegue consumar o ato, a dor é muito grande. Ela atinge a todos: os Bombeiros, a família e a sociedade. Vir aqui é um dever como cidadão, como profissional e como pessoa”, explicou.
De acordo com Luciane Ravalha, psicóloga do Centro de Atenção Psicossocial (Caps), a instituição recebe em média de 3 a 4 pedidos de socorro por semana em Aquidauana. “Recebemos muitos chamados. A dor emocional é a mais dolorida que existe e a pessoa que a sente precisa procurar ajuda profissional. Cabe ressaltar que o Sistema Único de Saúde – SUS - tem o suporte para dar a essas pessoas, então ela não precisa manter a sua dor em silêncio. Independente de qual seja o problema, ele sempre tem solução, há saída para a dor emocional”, explicou.
O alerta continua
Logo mais, às 22 horas, haverá um novo encontro na ponte nova, com orações, louvores e palavras de fé. Com o slogan “Jesus é o Caminho, a Verdade e a Vida”, de caráter ecumênico, também deverá reunir diversas pessoas para abordar como é possível prevenir o suicídio e, dessa forma, ajudar parentes e amigos a encontrar uma alternativa em favor da vida.
Considerado tabu na sociedade, o intuito das manifestações é de falar abertamente sobre o tema para salvar aqueles que tem pensamentos suicidas. Especialistas afirmam que o preconceito é uma das razões pelos quais as pessoas perdem a vida dessa maneira. Assim, é imprescindível a participação da população para auxiliar aqueles que precisam de amor e atenção.
Ajuda
Para aqueles que buscam auxílio no tratamento da depressão, basta procurar o Centro de Atenção Psicossocial (Caps 2) vinculado à Secretaria Municipal de Saúde de Aquidauana. O cidadão também pode ir à Unidade Básica de Saúde (UBS) que encaminhará o caso ao Caps do município.
O Caps 2 fica na Rua Touro Nakayama, 1065, Bairro Alto. O telefone é o 3241-9994.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
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