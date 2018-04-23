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Moradores não suportam mais acúmulo de lixo ao longo da Rua Sete de Setembro

Além do lixo, queimadas e despejo de animais mortos incomodam moradores e motoristas que passam pelo local

Vanessa Ricarte

Publicado em 23/04/2018 às 10:46

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Hoje pela manhã (23) denúncia de situação insalubre chegou à redação do jornal O Pantaneiro. Conforme moradores que residem próximo à Rua Sete de Setembro, Centro de Aquidauana, a falta de consciência da população faz com que o despejo do lixo seja corriqueiro no local.

De acordo com o aposentado José Ferreira, de 66 anos, a situação é complicada, em uma rua bastante movimentada da cidade. “Eu não sei quem joga lixo ali, pois moro no Guanandy, mas passo pela rua 2 a 3 vezes por semana para ir pescar. Sempre vejo lixo e bicho morto. A cenário é feio para a nossa cidade”, disse indignado.

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Já o estudante Fábio Ricardo, de 22 anos, conta que passa pela rua todos os dias para estudar e sempre vê a população jogando lixo no local. “Tenho certeza de que se a rua fosse asfaltada, não teria lixo no entorno. São pessoas que não jogam lixo na frente da própria casa, mas tem a capacidade de vir até aqui para jogar.”

Ainda para o estudante, a Prefeitura deveria aumentar a fiscalização nessa região. “A Prefeitura podia colocar um guarda aqui só para multar essas pessoas porcas”, relatou o rapaz.

Posição da Prefeitura

Conforme informou o Secretário de Obras e Serviços Urbanos de Aquidauana, Archibald Joseph – o Mac, uma equipe de limpeza foi enviada ao local há menos de um mês, entretanto, rapidamente o lixo já tomou conta do local.

“Nós recebemos doação de uma placa com os dizeres ‘Favor Não Jogar Lixo’, mas a roubaram. Ainda essa semana a Prefeitura limpará novamente aquela área”, garantiu o secretário de Obras da Prefeitura.

Crime ambiental

De acordo com o artigo 54 da Lei 9605/98 quem causar poluição de qualquer natureza em área urbana que pode resultar em danos à saúde humana ou que provoque a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora pode pegar pena de 1 a 4 anos de detenção, mais multa.

Conforme o artigo 61 do Decreto Federal n. 6.514 de 22 de julho de 2008, institui multa de 5 a 50 mil reais para quem causar polução no meio ambiente.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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