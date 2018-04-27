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Prefeitura esclarece polêmica sobre quebra-molas e prevê construção de passarelas

Após recapeamento, redutores de velocidade passam por ajustes de altura e pintura de sinalização

Vanessa Ricarte

Publicado em 27/04/2018 às 11:15

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Em meio aos questionamentos levantados pela população sobre o trabalho de elevação dos quebra-molas nas ruas de Aquidauana, o diretor de Trânsito da Prefeitura esclareceu, nesta sexta-feira (27) que as obras estão sendo realizadas ao longo do dia e até durante a noite a fim de ajustar e revitalizar os 59 redutores de velocidade do município.

Flávio Gomes da Silva Filho, do Núcleo Trânsito da Prefeitura, afirma que os quebra-molas não estão sendo elevados do tamanho regulamentado por Lei. “Na verdade, houve um recapeamento na Rua Oscar Trindade de Barros e, após as obras, onde está o quebra-molas próximo à UFMS e à Associação Pestalozzi, tanto a pista quanto o redutor ficaram praticamente no mesmo nível”, informou.

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Ainda conforme o diretor, todos os 59 quebra-molas da cidade estão sendo revitalizados também com pintura preta de base e amarela na transversal. “Temos o organograma pronto. O ajuste dos quebra-molas está sendo feito ao longo do dia e a pintura durante à noite, quando o fluxo de carros é menor, até mesmo para não atrapalhar o trânsito.”

Passarelas – Segundo Flávio Gomes, a Prefeitura já homologou licitação para contratar empresas a fim de construir passarelas para pedestres no perímetro urbano. “Há uma resolução do Denatran (Departamento Nacional de Trânsito) para que os quebra-molas dentro da cidade sejam substituídos por passarelas. Diante disso, o contrato já está em fase de execução”, explicou.

Uma das primeiras faixar a receber a passarela será em frente ao campus 2 da UFMS. “Ali temos um tráfego intenso, além o alto fluxo de pedestres transitando por lá. Há também outro ponto importante, que é a via de acesso ao Instituto Federal (IFMS). Estes locais terão prioridade para receber as obras”, garantiu o diretor de Trânsito.

Agilidade para emergências – Flávio Gomes acrescenta que a próxima etapa do organograma de trabalho é retirar os redutores de velocidade da Rua dos Ferroviários. “É importante deixar claro para a população que esta é uma rua de acesso à equipe de Regaste do Corpo de Bombeiros. As ambulâncias precisam trafegar nela para chegar até o hospital. Dessa forma, o prefeito Odilon Ribeiro também entende que não é possível colocar mais redutores ali, já que o SAMU realiza todos os procedimentos de salvamento que podem ser prejudicados com a presença de redutores nesta via”, finalizou.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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