Céu claro e parcialmente nublado nesta quinta-feira em Aquidauana

Clima
Previsão indica tempo quente e nenhuma previsão de chuvas
Nesta quinta-feira (03), Aquidauana e região prossegue com o clima seco e quente ao longo do dia. É o que aponta o boletim meteorológico do Inmet – Instituto Nacional de Meteorologia.
A temperatura máxima prevista para hoje é de 36 graus e a mínima de 21 graus Celsius. Em relação à umidade relativa do ar, a máxima será de 80% e mínima de 30%. De manhã à noite, o céu estará claro e com períodos parcialmente nublado.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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