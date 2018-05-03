Céu claro e parcialmente nublado nesta quinta-feira em Aquidauana

Nesta quinta-feira (03), Aquidauana e região prossegue com o clima seco e quente ao longo do dia. É o que aponta o boletim meteorológico do Inmet – Instituto Nacional de Meteorologia.

A temperatura máxima prevista para hoje é de 36 graus e a mínima de 21 graus Celsius. Em relação à umidade relativa do ar, a máxima será de 80% e mínima de 30%. De manhã à noite, o céu estará claro e com períodos parcialmente nublado.