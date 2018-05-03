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Motociclista colide em casal de idosos na Irmãos Diacópulos, no Bairro Alto

Conforme os Bombeiros, o casal seguia de bicicleta e, ao virar na rua, não viram a moto se aproximar

Vanessa Ricarte

Publicado em 03/05/2018 às 08:56

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Nesta quinta-feira (3), por volta das 7h50, acidente envolvendo dois idosos, um senhor de 67 anos e uma senhora de 70 e uma motociclista de 30 anos aconteceu no cruzamento entre as ruas Giovani Toscano de Brito e Irmãos Diacópulos, no Bairro Alto, em Aquidauana.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o casal seguia na Giovani Toscano de Brito e viraram, ambos de bicicleta, na Irmãos Diacópulos, mas não viram uma moto Titan vermelha que seguia no cruzamento. Após a colisão, a senhora sofreu um corte profundo na mão direita e escoriações no joelho direito. O marido não apresentou ferimentos.

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Já a motociclista de 30 anos, que também sofreu queda, está com suspeita de fratura na clavícula. A equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros atendeu a mulher que seguia na moto e o SAMU encaminhou a senhora ao Pronto Socorro. Uma guarnição da PM também esteve no local.

*Com informações de Luiz Guido Jr.

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