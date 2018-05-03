Motociclista colide em casal de idosos na Irmãos Diacópulos, no Bairro Alto

Nesta quinta-feira (3), por volta das 7h50, acidente envolvendo dois idosos, um senhor de 67 anos e uma senhora de 70 e uma motociclista de 30 anos aconteceu no cruzamento entre as ruas Giovani Toscano de Brito e Irmãos Diacópulos, no Bairro Alto, em Aquidauana.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o casal seguia na Giovani Toscano de Brito e viraram, ambos de bicicleta, na Irmãos Diacópulos, mas não viram uma moto Titan vermelha que seguia no cruzamento. Após a colisão, a senhora sofreu um corte profundo na mão direita e escoriações no joelho direito. O marido não apresentou ferimentos.