Motociclista colide em casal de idosos na Irmãos Diacópulos, no Bairro Alto

Acidente
Conforme os Bombeiros, o casal seguia de bicicleta e, ao virar na rua, não viram a moto se aproximar
Nesta quinta-feira (3), por volta das 7h50, acidente envolvendo dois idosos, um senhor de 67 anos e uma senhora de 70 e uma motociclista de 30 anos aconteceu no cruzamento entre as ruas Giovani Toscano de Brito e Irmãos Diacópulos, no Bairro Alto, em Aquidauana.
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o casal seguia na Giovani Toscano de Brito e viraram, ambos de bicicleta, na Irmãos Diacópulos, mas não viram uma moto Titan vermelha que seguia no cruzamento. Após a colisão, a senhora sofreu um corte profundo na mão direita e escoriações no joelho direito. O marido não apresentou ferimentos.
Já a motociclista de 30 anos, que também sofreu queda, está com suspeita de fratura na clavícula. A equipe do Resgate do Corpo de Bombeiros atendeu a mulher que seguia na moto e o SAMU encaminhou a senhora ao Pronto Socorro. Uma guarnição da PM também esteve no local.
*Com informações de Luiz Guido Jr.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS