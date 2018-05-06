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Honraria

Tenente de Aquidauana recebe a mais alta comenda do Governo de Minas Gerais

Valmir Moraes da Silva recebeu a Medalha da Inconfidência no gabinete do Palácio da Liberdade

Vanessa Ricarte

Publicado em 06/05/2018 às 07:58

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O aquidauanense Valmir Moraes da Silva foi agraciado pelas mãos do governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, a mais alta comenda concedida pelo Governo de MG. O encontro aconteceu no último dia 2 de maio (quarta-feira) no gabinete do Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte.

Conforme informou o tenente do Exército, foi comunicado sobre o recebimento da medalha no dia 18 de abril. A entrega, como de costume, ocorreria no dia 21 de abril, Dia da Inconfidência Mineira, na cidade de Ouro Preto, MG.

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No entanto, Valmir estava em viagem e não pôde comparecer. Na última quarta-feira (2) o tenente aquidauanense entrou em contato com o cerimonial do governador e se dispôs a ir até Belo Horizonte receber a comenda no local em que eles indicassem.

Valmir ainda conta que o cerimonial informou ao governador desta intenção e ele, por sua vez, fez questão de entregar a honraria pessoalmente, em seu gabinete no Palácio da Liberdade. “Me senti muito honrado e orgulhoso com certeza, principalmente porque uma comenda você jamais solicita, então, em algum momento o governador lembrou de mim, entendeu que eu era merecedor e me contemplou”, disse Valmir, emocionado.

O tenente natural de Aquidauana ainda acrescenta que hospitalidade do povo mineiro ao sul-mato-grossense. “Só me resta agradecer o governador Fernando Pimentel, que tive a satisfação de conhecer ainda como ministro do Desenvolvimento e que sempre me tratou com muito respeito e carinho, que na verdade é o modo que trata a todos, o jeito mineiro de ser.”

Medalha da Inconfidência

A Medalha da Inconfidência é a mais alta comenda concedida pelo Governo de Minas Gerais, atribuída a personalidades que contribuíram para o prestígio e a projeção mineira.

A solenidade acontece anualmente, no dia 21 de abril (feriado de Tiradentes), em Ouro Preto.

Foi criada em 1952, durante o governo de Juscelino Kubitschek e é entregue sempre no dia 21 de abril com quatro designações: Grande Colar (Comenda Extraordinária), Grande Medalha, Medalha de Honra e Medalha da Inconfidência.

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