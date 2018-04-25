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Homenagem

Aquidauanense é condecorado com medalha da Ordem do Mérito Militar

A honraria é concedida a militares pelos serviços prestados à sociedade e ao Exército

Vanessa Ricarte

Publicado em 25/04/2018 às 11:36

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No último dia 19 de abril, o 1º Tenente do Exército, o aquidauanense Carlos Alberto Lopes, foi condecorado com a medalha de Ordem do Mérito Militar, promovido do grau de Cavalheiro para o grau de Oficial. A horaria foi concedida pelo presidente e Grão-Mestre da Ordem do Mérito Militar, Michel Temer, no pátio Sargento Mário Közel Filho, Quartel-General do Ibirapuera, São Paulo.

O 1º Tenente Lopes iniciou a carreira militar no 9º Batalhão Carlos Camisão em 1988, onde serviu por alguns períodos. Possui diversas condecorações, dentre elas a Medalha Marechal Hermes, por ter sido 1º colocado no Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos de Engenharia, em 1998, na Escola de Aperfeiçoamento de Sargentos das Armas, de Cruz Alta, Rio Grande do Sul.

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“Fui instrutor na Escola de Sargento de Armas, em Três Corações, MG, entre 1994 e 1996. Depois fui chefe de instrução de tiro de guerra em Guaxupé, MG de 2001 a 2004. Em seguida, delegado da 15ª Delegacia de Serviço Militar, em SP, entre 2014 e 2015”, acrescentou.

Atualmente, o aquidauanense serve na 4ª Circunscrição de Serviço Militar (4ª CSM), São Paulo, SP, onde reside desde 2005. O tenente Lopes também é professor de Ensino Superior na Universidade Nove de Julho (UNINOVE), na Capital paulista.

Exército - A condecoração aconteceu juntamente com a comemoração dos 370 anos do Exército Brasileiro. A data faz referência à 1ª Batalha de Guararapes, ocorrida em 19 de abril de 1648, quando os brancos, índios e negros lutaram pelo fim das invasões holandesas no Nordeste brasileiro.

A formatura foi presidida pelo General de Exército Luiz Eduardo Ramos Baptista Pereira, Comandante nomeado do Comando Militar do Sudeste, e contou com a presença de diversas autoridades civis e militares. Na ocasião, Além de Carlos Alberto, mais 145 personalidades foram agraciadas com o Diploma de Colaborador Emérito do Exército, a Ordem do Mérito Militar e a Medalha Exército Brasileiro.

Ordem do Mérito

A Ordem do Mérito Militar foi criada pelo Decreto nº 24.660, de 11 de julho de 1934, e regulamentada pelo Decreto nº 3522, de 26 de junho de 2000. A comenda é concedida a militares do Exército, da Marinha, da Aeronáutica e das Forças Auxiliares, assim como a militares estrangeiros, cidadãos nacionais e estrangeiros que, pelos serviços prestados à sociedade e ao Exército se tenham tornado credores de homenagem especial do Exército.

A insígnia da Ordem é constituída por uma cruz, no modelo da tradicional Cruz de Aviz, com quatro braços iguais. É a mais elevada distinção honorífica do Exército Brasileiro. Por isso, o dia em que se comemora o Dia do Exército Brasileiro é considerado a data oficial para a entrega de tão significativa condecoração.

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