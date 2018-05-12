Após gestações complicadas, mãe ainda vence batalha contra o câncer no filho caçula

“Em 2007 eu resolvi tentar engravidar. Decidimos que já estava na hora de chegar um bebê em casa, mas nem tudo o que a gente planeja acontece. Eu tenho um tipo de trombofilia que chama SAF (síndrome do anticorpo antifosfolipídico). Essa SAF causa uma trombose entre o cordão umbilical e a placenta, o que não deixa o organismo da mãe alimentar o bebê. Dessa maneira, a gestação sempre parava”, relatou.

Em alusão ao Dia das Mães neste domingo (13) a história de Kelly de Souza Falcão, cirurgiã-dentista odontopediatra de 38 anos, tem vários capítulos de batalhas, mas de grandes vitórias em prol da vida de seus meninos. Casada desde 2006 com o médico veterinário Rodrigo Godoy Falcão, a aquidauanense já havia tido cinco gestações antes do primeiro filho nascer, mas perdia os bebês, sucessivamente, por conta de uma doença ainda não diagnosticada na época.

Após várias curetagens durante 5 anos e decidida a encontrar explicações sobre sua condição de saúde, Kelly obteve o tratamento correto com o médico Wilson Ayache. “Consegui manter a gestação (a sexta tentativa) porque o Dr. Ayache descobriu a medicação correta. Em 2012, engravidei do Tobias. A programação era para que nascesse no final de fevereiro de 2013, mas por conta de um descolamento da placenta, o Tobias nasceu prematuro em Aquidauana.”

Segundo milagre

A cirurgiã-dentista conta que após nascer prematuramente, Tobias não precisou de cuidados especiais. Dois anos depois, Kelly engravidou novamente do caçula da família, Tomaz. Ela relata que continuou na luta para manter a SAF sob controle e, da mesma forma que o primogênito, o novo bebê também nasceu de parto prematuro, em dezembro de 2015, mas dessa vez com novos problemas a enfrentar.

“Sofri novamente um descolamento de placenta e Tomaz nasceu prematuro e teve que ficar 15 dias internado. Nas primeiras 24 horas, ficou entubado para ventilação dos pulmõezinhos que não funcionavam direito, mais 7 dias na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e 7 na UCI (Unidade de Cuidados Intermediários).

Mãe e filho internados

Kelly relembra que logo após o nascimento de Tomaz, surgiu uma nova complicação, dessa vez com a mãe da criança. Uma obstrução intestinal provocou necrose em parte do intestino de Kelly, levada às pressas ao centro cirúrgico. “Foi um susto. O Tomaz estava internado em um hospital e eu internada em outro. Mas graças a Deus, tivemos alta antes do Natal daquele ano”, relembrou.

Kelly não imaginava que a luta pela vida do filho continuaria no ano seguinte. Em junho de 2017, ao notar um nódulo da região do abdômen de Tomaz, ela e o marido ficaram preocupados com o filho e, no dia seguinte, providenciaram um exame.

“De manhã foi feito um ultrassom e à tarde tivemos o diagnóstico: um tumor hepatogastro, no fígado, raro, mas que acomete geralmente meninos de 0 a 3 anos. Graças a Deus o diagnóstico foi dado ainda em fase inicial, dia em que também foi o começo da nossa luta”, disse Kelly, emocionada se recordar do momento.

Cura do câncer

Em busca da cura do filho, Kelly e o marido enfrentaram todas as dificuldades pela saúde de Tomaz. De junho de 2017 a janeiro de 2018, o menino passou por tratamento quimioterápico e cirurgia de risco para a remoção do tumor, parte do fígado e da vesícula. “A previsão de recuperação era de 15 a 20 dias, mas o Tomaz teve alta em uma semana. Nem os médicos acreditavam no que aconteceu” lembra a mãe.

O caso comoveu Aquidauana. Diversas mensagens e orações de apoio foram direcionadas à família de Kelly para que se mantivesse forte ante à doença do caçula. “A gente sempre teve muita fé e só temos que agradecer a Deus pela cura do Tomaz e a todos os amigos de Aquidauana que nos apoiaram”, disse, comovida.

Hoje, o filho mais velho, Tobias, está com 5 anos e 4 meses e o caçula, Tomaz, com 1 ano e 5 meses. Após as diversas batalhas, Kelly passará por uma comemoração ainda mais especial neste Dia das Mães. “Eu tenho a honra de ser mãe desses dois meninos: meu primeiro menino milagre e meu segundo menino milagre. Deus me concedeu a realização de três sonhos: o nascimento de Tobias, o de Tomaz e o terceiro, que foi a sua cura.”