Feira da Estação traz diversos prêmios e atrações musicais no Mês do Trabalhador

Com diversas atrações culturais, feira de hortifrutis, variada praça de alimentação, bancas de artesanato, os aquidauanenses e todos da região poderão curtir também os shows da consagrada dupla sertaneja Patrícia & Adriana e ainda DJ Wagner Aragão, Juliana Monteiro, Raça Pantaneira e Lino e Nando.

Em comemoração ao Dia dos Trabalhadores (1), acontece entre os dias 25 e 26 de maio (sexta e sábado da próxima semana) a Feira em Homenagem ao Mês do Trabalhador, realizado pela Prefeitura Municipal de Aquidauana na Estação Ferroviária, na Rua Salamene, sem númro.

No dia 26 (sábado) às 18 horas acontece o Show de Prêmios, com 6 jogos, cada um valendo uma geladeira mais ar condicionado 9 mil BTUs, uma TV 32 polegadas mais um ar condicionado 9 mil BTUs, um fogão de 6 bocas mais uma bicicleta, um micro-ondas mais um jogo de sofá de 2 e 3 lugares , uma batedeira mais um aparelho celular e o último será um sanduicheira mais um liquidificador.

Conforme a Prefeitura de Aquidauana, somando todos os prêmios, totaliza o valor de 11 mil reais. Os participantes deverão levar caneta para concorrer e tentar a sorte.

A iniciativa também tem o apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.