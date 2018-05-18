Feira da Estação traz diversos prêmios e atrações musicais no Mês do Trabalhador

Aquidauana
Entre os dias 25 (sexta) e 26 (sábado), shows, comida boa, artesanatos e prêmios são oferecidos ao público na cidade
Em comemoração ao Dia dos Trabalhadores (1), acontece entre os dias 25 e 26 de maio (sexta e sábado da próxima semana) a Feira em Homenagem ao Mês do Trabalhador, realizado pela Prefeitura Municipal de Aquidauana na Estação Ferroviária, na Rua Salamene, sem númro.
Com diversas atrações culturais, feira de hortifrutis, variada praça de alimentação, bancas de artesanato, os aquidauanenses e todos da região poderão curtir também os shows da consagrada dupla sertaneja Patrícia & Adriana e ainda DJ Wagner Aragão, Juliana Monteiro, Raça Pantaneira e Lino e Nando.
No dia 26 (sábado) às 18 horas acontece o Show de Prêmios, com 6 jogos, cada um valendo uma geladeira mais ar condicionado 9 mil BTUs, uma TV 32 polegadas mais um ar condicionado 9 mil BTUs, um fogão de 6 bocas mais uma bicicleta, um micro-ondas mais um jogo de sofá de 2 e 3 lugares , uma batedeira mais um aparelho celular e o último será um sanduicheira mais um liquidificador.
Conforme a Prefeitura de Aquidauana, somando todos os prêmios, totaliza o valor de 11 mil reais. Os participantes deverão levar caneta para concorrer e tentar a sorte.
A iniciativa também tem o apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.
Luto
Jorge deixa um importante legado para a cultura de Piraputanga, Aquidauana e Mato Grosso do Sul; primeiro ator a interpretar o poeta Manoel de Barros, ele morreu aos 63 anos, nesta segunda-feira
Futuro promissor
Município combina produção agrícola, pecuária e serviços privados; proximidade com o Paraguai também é apontada como potencial econômico
DESPEDIDA
O velório acontece na Pax Vida e o sepultamento está marcado para às 10:00 desta terça-feira (15)
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