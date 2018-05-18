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Feira da Estação traz diversos prêmios e atrações musicais no Mês do Trabalhador

Entre os dias 25 (sexta) e 26 (sábado), shows, comida boa, artesanatos e prêmios são oferecidos ao público na cidade

Vanessa Ricarte

Publicado em 18/05/2018 às 13:05

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Em comemoração ao Dia dos Trabalhadores (1), acontece entre os dias 25 e 26 de maio (sexta e sábado da próxima semana) a Feira em Homenagem ao Mês do Trabalhador, realizado pela Prefeitura Municipal de Aquidauana na Estação Ferroviária, na Rua Salamene, sem númro.

Com diversas atrações culturais, feira de hortifrutis, variada praça de alimentação, bancas de artesanato, os aquidauanenses e todos da região poderão curtir também os shows da consagrada dupla sertaneja Patrícia & Adriana e ainda DJ Wagner Aragão, Juliana Monteiro, Raça Pantaneira e Lino e Nando.

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No dia 26 (sábado) às 18 horas acontece o Show de Prêmios, com 6 jogos, cada um valendo uma geladeira mais ar condicionado 9 mil BTUs, uma TV 32 polegadas mais um ar condicionado 9 mil BTUs, um fogão de 6 bocas mais uma bicicleta, um micro-ondas mais um jogo de sofá de 2 e 3 lugares , uma batedeira mais um aparelho celular e o último será um sanduicheira mais um liquidificador.

Conforme a Prefeitura de Aquidauana, somando todos os prêmios, totaliza o valor de 11 mil reais. Os participantes deverão levar caneta para concorrer e tentar a sorte.

A iniciativa também tem o apoio da Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

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