Nova frente fria chega e derruba ainda mais temperatura neste domingo

Aquidauana
Acostumados ao clima quente, aquidauanenses se surpreendem com registro de 12º Celsius
A massa de ar fria continua a pairar em Aquidauana neste domingo(20), conforme informações do Inmet – Instituto Nacional de Meteorologia. A indicação é de que a temperatura continua a cair, apresentando sensação térmica mais baixa pela manhã e durante à noite.
A mínima prevista para hoje é de 12 graus e a máxima de 22 graus Celsius. O céu deverá alterar entre momentos claros e parcialmente nublados, com umidade relativa mínima de 40% e máxima de 85%.
Ainda de acordo com Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec), a chegada de uma nova frente fria de forte intensidade que avança sobre Mato Grosso do Sul deverá diminuir mais a temperatura nos próximos dias.
Veja como deve ficar a temperatura em alguns municípios:
• Bonito – 9°C (mínima) / 21ºC (máxima)
• Campo Grande – 8ºC (mínima) / 20ºC (máxima)
• Corumbá – 11ºC (mínima) / 24ºC (máxima)
• Coxim – 12ºC (mínima) / 23ºC (máxima)
• Dourados – 9ºC (mínima) / 20ºC (máxima)
• Naviraí – 10ºC (mínima) / 20ºC (máxima)
• Nova Andradina – 10ºC (mínima) / 21ºC (máxima)
• Ponta Porã – 7ºC (mínima) / 19ºC (máxima)
• Três Lagoas – 12ºC (mínima) / 21ºC (máxima)
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