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Aquidauana

Nova frente fria chega e derruba ainda mais temperatura neste domingo

Acostumados ao clima quente, aquidauanenses se surpreendem com registro de 12º Celsius

Vanessa Ricarte

Publicado em 20/05/2018 às 07:30

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A massa de ar fria continua a pairar em Aquidauana neste domingo(20), conforme informações do Inmet – Instituto Nacional de Meteorologia. A indicação é de que a temperatura continua a cair, apresentando sensação térmica mais baixa pela manhã e durante à noite.

A mínima prevista para hoje é de 12 graus e a máxima de 22 graus Celsius. O céu deverá alterar entre momentos claros e parcialmente nublados, com umidade relativa mínima de 40% e máxima de 85%.

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Ainda de acordo com Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec), a chegada de uma nova frente fria de forte intensidade que avança sobre Mato Grosso do Sul deverá diminuir mais a temperatura nos próximos dias.

 

Veja como deve ficar a temperatura em alguns municípios:

• Bonito – 9°C (mínima) / 21ºC (máxima)

• Campo Grande – 8ºC (mínima) / 20ºC (máxima)

• Corumbá – 11ºC (mínima) / 24ºC (máxima)

• Coxim – 12ºC (mínima) / 23ºC (máxima)

• Dourados – 9ºC (mínima) / 20ºC (máxima)

• Naviraí – 10ºC (mínima) / 20ºC (máxima)

• Nova Andradina – 10ºC (mínima) / 21ºC (máxima)

• Ponta Porã – 7ºC (mínima) / 19ºC (máxima)

• Três Lagoas – 12ºC (mínima) / 21ºC (máxima)

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