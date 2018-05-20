Nova frente fria chega e derruba ainda mais temperatura neste domingo

A massa de ar fria continua a pairar em Aquidauana neste domingo(20), conforme informações do Inmet – Instituto Nacional de Meteorologia. A indicação é de que a temperatura continua a cair, apresentando sensação térmica mais baixa pela manhã e durante à noite.

A mínima prevista para hoje é de 12 graus e a máxima de 22 graus Celsius. O céu deverá alterar entre momentos claros e parcialmente nublados, com umidade relativa mínima de 40% e máxima de 85%.