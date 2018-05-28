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Instituições de Ensino Superior cancelam aulas nesta segunda-feira

UFMS e UEMS informam a suspensão das atividades em Aquidauana. IFMS mantém as aulas

Vanessa Ricarte

Publicado em 28/05/2018 às 09:26

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Comunicados oficiais da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Universidade Estadual de MS (UEMS) e Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) foram divulgados ao final deste domingo (27) nas páginas das instituições, em decorrência da greve dos caminhoneiros, que entra no quarto dia consecutivo em Aquidauana e região, e no oitavo pelo país.

Segundo a nota da UFMS, a instituição de ensino “tem acompanhado com muita atenção os desdobramentos da paralisação nacional dos caminhoneiros e seus reflexos no transporte e na circulação de pessoas em todo o país.”

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Ainda acrescenta que, em decorrência da escassez de combustíveis no estado, a “UFMS decidiu pela suspensão das aulas e das atividades avaliativas de graduação e de pós-graduação do dia 28 de maio de 2018 (segunda-feira)”.

A UFMS informa que “no caso de eventos, defesas de pós-graduação e demais ações previamente programadas, a decisão de continuidade ou não deve ser tomada pela equipe responsável pela ação. As atividades administrativas serão mantidas, sendo que a UFMS orienta as chefias responsáveis pelos docentes, técnico-administrativos e alunos residentes a gerir com sensibilidade e compreensão os impactos das dificuldades de mobilidade. Todas as atividades impactadas serão repostas tão logo se normalize o abastecimento de combustíveis.”

Quanto às aulas no campus da UEMS de Aquidauana, nota oficial esclarece que “em decorrência da greve dos caminhoneiros, as 15 unidades universitárias UEMS têm se reunido a fim de definir pela manutenção ou suspensão das aulas nesta segunda-feira (28). As atividades acadêmicas em Aquidauana estão suspensas”.

IFMS – O Instituto Federal de MS também publicou nota sobre os desdobramentos das paralisações dos caminhoneiros no estado. A instituição esclarece que “especificamente nesta segunda-feira, 28, estão mantidas as atividades acadêmicas e administrativas do IFMS em Aquidauana, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Jardim, Naviraí Ponta Porã, Três Lagoas”.

Diante da falta de abastecimento dos postos de Dourados, o IFMS informa que as “atividades letivas e administrativas estão suspensas na segunda-feira, 28. Em Nova Andradina, devido ao grande número de estudantes residentes em municípios vizinhos, as aulas estão suspensas até quarta-feira, 30, mas ficam mantidas as atividades administrativas. O Instituto assegura que as atividades prejudicadas pela paralisação serão repostas tão logo a situação se normalize nos municípios.”

Todas as instituições de ensino de Aquidauana pedem que os acadêmicos acompanhem as atualizações sobre os cronogramas de aulas.

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