Nova frente fria chega a Aquidauana nesta quinta-feira

Clima
Temperaturas começam e cair novamente. A mínima prevista para hoje é de 19 graus
Aquidauana e região terá a chegada de uma nova frente fria nesta quinta-feira (31). Uma massa de ar fria se aproxima da região Sudoeste do estado, o que deve causar instabilidade no clima. A mínima prevista para hoje é de 19 graus e a máxima de 33 graus Celsius, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
O ceú estará nublado e parcialmente nublado durante à manhã e à tarde. Já há noite, há possibilidade de chuvas isoladas em pontos da cidade. A umidade relativa do ar mínima será de 35% e a máxima de 75%.
Na faixa que abrange o Pantanal, o Centro e o Sudeste, a nebulosidade aumenta e há chance de chuva isolada à noite. Nas demais áreas, a nebulosidade também deve aumentar, mas ainda terão umidade baixa do ar.
MS registra temperatura entre 14ºC e 34ºC e umidade relativa do ar de 25% a 95%. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).
Veja como deve ficar a temperatura em alguns municípios:
• Bonito – 14°C (mínima) / 31ºC (máxima)
• Campo Grande – 19ºC (mínima) / 32ºC (máxima)
• Corumbá – 20ºC (mínima) / 30ºC (máxima)
• Coxim – 15ºC (mínima) / 31ºC (máxima)
• Dourados – 13ºC (mínima) / 28ºC (máxima)
• Naviraí – 14ºC (mínima) / 31ºC (máxima)
• Nova Andradina – 18ºC (mínima) / 32ºC (máxima)
• Ponta Porã – 16ºC (mínima) / 26ºC (máxima)
• Três Lagoas – 14ºC (mínima) / 30ºC (máxima)
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