Nova frente fria chega a Aquidauana nesta quinta-feira

Aquidauana e região terá a chegada de uma nova frente fria nesta quinta-feira (31). Uma massa de ar fria se aproxima da região Sudoeste do estado, o que deve causar instabilidade no clima. A mínima prevista para hoje é de 19 graus e a máxima de 33 graus Celsius, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O ceú estará nublado e parcialmente nublado durante à manhã e à tarde. Já há noite, há possibilidade de chuvas isoladas em pontos da cidade. A umidade relativa do ar mínima será de 35% e a máxima de 75%.