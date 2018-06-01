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Junho chega com temperatura em queda e pancadas de chuva em Aquidauana

Possibilidade de chuvas à tarde e à noite na região

Vanessa Ricarte

Publicado em 01/06/2018 às 07:12

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Nesta sexta-feira (1º), com a chegada de uma nova frente fria no estado, Aquidauana e região começa a registrar queda de temperatura, conforme boletim divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 

A frente fria que avança sobre a região Sudoeste do estado vem com rajadas de vento. A mínima prevista para hoje é de 19 graus e a máxima de 30 graus Celsius.

Pela manhã, o céu estará parcialmente nublado. À tarde, o tempo fecha ainda mais, com pancadas de chuvas isoladas e trovoadas. À noite, o clima instável permanece, com possibilidade de chuvas em áreas isoladas. A umidade relativa do ar mínima será de 65% e a máxima de 80%.

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