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Jovem casal vende doce nas ruas de Aquidauana para bancar casamento

Estudantes já têm uma filha e buscam dinheiro para fazer a festa

Renan Nucci

Publicado em 05/06/2018 às 15:53

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Rosicleia Souza Ângelo, de 19 anos, e Patrick Leandro Lopes Barbosa, de 17 anos, estão juntos desde 2015 e têm uma filha de um ano  meio. O plano deles é se casar ainda este ano, mas para fazer a festa, precisam de dinheiro. Para arrecadar o suficiente, vendem doces pelas ruas de Aquidauana. Eles começaram há três dias e se identificam pelas placas: "Ajude-nos a casar".

Nesta terça-feira, eles estavam no cruzamento da Rua José Bonifácio com a Estevão Alves Corrêa, no Bairro Alto, onde segundo Patrick, o movimento é melhor. "Aqui passa bastante gente e as pessoas sempre param, compram os bombons e ajudam com moedas. Alguns tiram sarro, porque queremos nos casar cedo", disse ele, oferecendo os sabores brigadeiro e beijinho.

Segundo Rosicleia, eles se conheceram em 2013, nas imediações do ginásio municipal, mas só depois de dois anos começaram a namorar. Atualmente moram em casas separadas, com seus respectivos familiares, mas devem oficializar a união com o casamento comunitário da prefeitura. "A gente quer ajuda para bancar a festa e comprar nossas coisas de casa", disse.

Colaborou Luiz Guido Jr.

 

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