Aquidauana ainda sofre com escassez de gás e estoques não duram um dia

Consequências
Falta do produto é reflexo da paralisação dos caminhoneiros encerrada há uma semana
A paralisação dos caminhoneiros foi encerrada na semana passada, mas ainda traz consequências ao abastecimento de gás de cozinha em Aquidauana. As distribuidoras recebem quota limitada que, em média, não dura nem um dia. Há quem esteve vendendo por encomenda. A previsão é de que a situação se regularize na semana que vem.
Claudinei Almeida de Andrade, dono de uma distribuidora de gás, disse que hoje recebeu caminhão com 300 botijões, mas o produto já está acabando. "Infelizmente está assim. Não dura nem um dia o que chega. Tem lugar que está chegando um caminhão por dia e não está dando conta", disse ele, que abastece também Anastácio e região.
O problema ocorre porque as grandes distribuidores estão com fila para carregamento, por ordem de chegada. Por causa da grave, diversos veículos ficaram parados e aguardaram carregamento. Há cidades no interior de Mato Grosso do Sul em que os consumidores estão sendo obrigados a pedir gás por encomenda, já que a falta do produto causa transtornos.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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