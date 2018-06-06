Mato Grosso do Sul tem mais um dia gelado

Condição de tempo nublado a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuvas nas regiões Leste e Sul de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas o sol aparece entre poucas nuvens.

Temperatura diminui e pode esfriar no Estado, especialmente nas regiões Oeste e Sul com registro de mínima de 9ºC e máxima de 31ºC. A umidade relativa do ar terá variação de 45% a 95%. As informações são do Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec).

Em Aquidauana, a temperatura mínima esperada é de 17ºC e a máxima não deverá ultrapassar os 28ºC.