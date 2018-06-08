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Apaixonados por carros antigos se reúnem em evento em Aquidauana

Encontro de Relíquias começa hoje e segue até domingo

Renan Nucci

Publicado em 08/06/2018 às 18:05

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Começa nesta sexta-feira o Encontro de Relíquias de Aquidauana, que ocorre tradicionalmente na Avenida Pantaneta. O evento, que segue até domingo, reúne apaixonados por carros de todo o país. Marli Hybner Messas, de 57 anos, viajou aproximadamente 710 quilômetros de Assis Chateubriand, no Paraná, somente para participar da festa.

Segundo ela, a viagem vale a pena. "Esta é terceira vez e pode ter certeza que ano que vem a gente vai estar de volta, pois a festa é muito boa", disse ela que de segunda a quinta-feira trabalha como esteticista e massoterapeuta e que aos finais de semana percorre o país com a filha, em busca de encontros de carros, de moto e festivais de rock.

Além dela, outras pessoas de fora também vêm para Aquidauana, como Ricardo Creto Fernandes, 37, que saiu  Rio Brilhante para prestigiar o evento e convidar os participantes para outro encontro que acontece entre os dias 7 e 8 de julho. "Vamos fazer um evento lá, é o Churras Volks de Rio Brilhante", disse ele que participa desde o início do encontro de relíquias.

Quem também promete participar é o prefeito Odilon Ribeiro que vê o evento como fator para impulsionar a economia. "É importante porque fomenta o movimento nos hotéis e traz dinheiro de fora da cidade para dentro da cidade, gerando empregos", disse ele, que deve participar com seu veículo modelo Variant. "Vou estar lá, com certeza".

Colaborou Luiz Guido Jr.

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