Temperaturas seguem baixas no município de Aquidauana

Previsão do Tempo
MS pode registrar 1ºC nesta sexta-feira e há possibilidade de geada para o fim de semana
O município de Aquidauana deve continuar com temperaturas baixas nesta sexta-feira (08).
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será nublado a parcialmente nublado, com umidade máxima de 90%.
A temperatura mínima esperada é de 12ºC e, a máxima, de 24ºC.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS