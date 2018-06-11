Vereador pede e população aprova lombada na Rua Oscar Trindade de Barros

O vereador Valter Neves solicitou à Prefeitura de Aquidauana a instalação de um redutor de velocidade na Rua Oscar Trindade de Barros, em frente ao Atlântico Super Center. Segundo o parlamentar, a movimentação de veículos e pedestres é frequente no local, e necessita de medidas que garantam mais segurança e diminuam risco de acidente.

O redutor solicitado é o Traffic Calm (Acalmar o Tráfico), que se baseia no uso de faixas elevadas para travessia de pedestres. Segundo o aposentado Fernando Souza, de 64 anos, morador na região há 26 anos, é importante que o executivo municipal atenda à solicitação para garantir que a via não se transforme em "pista de corrida" e palco de acidentes.

"Vai ser bem-vinda esta lombada eletrônica. De dia nem é tão perigoso, mas de noite a rua vira pista de corrida, ainda mais depois que recapearam o asfalto", disse. A dona de casa Lucimara Lima, de 36 anos, também aprovou a ideia. "Todo investimento feito na cidade é bom. Tem que instalar essa lombada logo, porque aqui tem acidente direto", alertou.



Colaborou Luiz Guido Jr.