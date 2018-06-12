Após briga, macaco ferido é resgatado aos fundos de residência no Bairro Serraria

Macaco bugio foi resgatado em mata aos fundos de uma residência localizada no Bairro Serraria, em Aquidauana, na manhã desta terça-feira. O bicho estava bastante ferido e foi encaminhado para o Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (Cras), em Campo Grande, mas não resistiu e morreu durante o trajeto. Ele será submetido a exames para atestar se as causas da morte foram por conta de uma suposta briga com outros macacos, ou por causa de alguma doença.

Segundo Desiree Freire Zanenga, médica veterinária do setor de Controle de Vetores da Prefeitura Municipal, morador acionou a unidade alegando que o animal estava bastante ferido, no solo, depois de ser jogado de uma árvore durante luta com outros. "Enviamos dois veterinários e dois agentes de endemias ao local, mas como o animal estava bastante reativo, solicitamos apoio da PMA [Polícia Militar Ambiental] para o resgate".

Ela explicou que o bicho caminhava com dificuldades, mas sempre que cães ou até mesmo pessoas se aproximavam, demonstrava agressividade. "Enviamos ele para o Cras, em Campo Grande, mas como estava muito debilitado, veio a falecer. Agora será levado para exames e outros procedimentos, já que conseguimos colher análise até oito horas depois da morte", disse a veterinária, explicando que os resultados podem sair em média, em 24 horas.

