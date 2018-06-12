Cemtec prevê chegada de frente fria nesta terça-feira em MS

Previsão do Tempo
Em Aquidauana, a temperatura mínima deverá ser de 23ºC e, a máxima, de 31ºC
Nesta terça feira (12), uma frente fria chega ao Estado provocando mudanças no tempo. Condição de céu nublado com possibilidade de chuva e início de declínio de temperatura nas regiões Sul, Sudoeste e Pantaneira de Mato Grosso do Sul.
Em Aquidauana, as chuvas podem acontecer durante todo o dia, principalmente no período da tarde, quando também há possibilidades de trovoadas.
A temperatura mínima deverá ser de 23ºC e, a máxima, de 31ºC.
*Com informações da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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