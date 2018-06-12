Cemtec prevê chegada de frente fria nesta terça-feira em MS

Nesta terça feira (12), uma frente fria chega ao Estado provocando mudanças no tempo. Condição de céu nublado com possibilidade de chuva e início de declínio de temperatura nas regiões Sul, Sudoeste e Pantaneira de Mato Grosso do Sul.

Em Aquidauana, as chuvas podem acontecer durante todo o dia, principalmente no período da tarde, quando também há possibilidades de trovoadas.

A temperatura mínima deverá ser de 23ºC e, a máxima, de 31ºC.

*Com informações da Secretaria de Comunicação do Governo do Estado