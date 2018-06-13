Alunos de Aquidauana são premiados na Olimpíada Brasileira de Matemática

Foi realizada na segunda-feira, no Teatro Glauce Rocha, em Campo Grande, a cerimônia de premiação da 13ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Nesta 13ª edição, feita em 2017, mais de 18 milhões de alunos se inscreveram, sendo 16 mil do estado de Mato Grosso do Sul.

O evento foi bastante concorrido e segundo o coordenador regional do projeto, Bruno Amaro, explicou que o termo “olimpíada” se dá pelo esforço que os alunos inscritos necessitam empenhar para a realização das provas. “Os alunos se destacam não apenas por fazer uma prova, mas porque eles conseguem ter um desenvolvimento que ‘abre a cabeça’ e expande a linha de raciocínio”, afirmou o coordenador.

Já o veterano de premiações, o estudante do terceiro ano do Ensino Médio de Aquidauana, da Escola Estadual Cândido Mariano, Jorge Luiz Freitas Costa, Medalha de Ouro, sendo a terceira maior nota do Estado, conta que possui o hábito de estudar e que já assiste aulas na faculdade como aluno convidado por se identificar com a disciplina da Matemática.

O aluno Cayo Melgar Albres, também da Escola Estadual Cândido Mariano, se diz bastante satisfeito e ao mesmo tempo surpreso, porque acha as questões estimulantes e desafiadoras da prova das Olímpiadas e não esperava ser premiado com a medalha de Bronze, por dois anos consecutivos.

Receberam Certificado de Menção Honrosa os alunos: Giovana De Souza Roa Fontes, Rodrigo Palhano De Almeida, Emily Ragalzzi Constantino e Luanna De Sa Araujo.

O professor Roberson Cerqueira Parissente recebeu premiação sendo um diploma de homenagem e um livro de apoio à formação Matemática e a instituição escolar também foi premiada com um Kit com material didático.

OBMEP - A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é uma realização do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), promovida com recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).