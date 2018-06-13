Acessibilidade

15 De Setembro De 2026 • 22:56

Buscar

Últimas notícias
X

Educação

Alunos de Aquidauana são premiados na Olimpíada Brasileira de Matemática

Estudantes são da Escola Cândido Mariano

Renan Nucci

Publicado em 13/06/2018 às 17:02

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Foi realizada na segunda-feira, no Teatro Glauce Rocha, em Campo Grande, a cerimônia de premiação da 13ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). Nesta 13ª edição, feita em 2017, mais de 18 milhões de alunos se inscreveram, sendo 16 mil do estado de Mato Grosso do Sul.

O evento foi bastante concorrido e segundo o coordenador regional do projeto, Bruno Amaro, explicou que o termo “olimpíada” se dá pelo esforço que os alunos inscritos necessitam empenhar para a realização das provas. “Os alunos se destacam não apenas por fazer uma prova, mas porque eles conseguem ter um desenvolvimento que ‘abre a cabeça’ e expande a linha de raciocínio”, afirmou o coordenador.

Já o veterano de premiações,  o estudante do terceiro ano do Ensino Médio de Aquidauana, da Escola Estadual Cândido Mariano, Jorge Luiz Freitas Costa, Medalha de Ouro, sendo a terceira maior nota do Estado, conta que possui o hábito de estudar e que já assiste aulas na faculdade como aluno convidado por se identificar com a disciplina da Matemática.

O aluno Cayo Melgar Albres, também da Escola Estadual Cândido Mariano, se diz bastante satisfeito e ao mesmo tempo surpreso, porque acha as questões estimulantes e desafiadoras da prova das Olímpiadas e não esperava ser premiado com a medalha de Bronze, por dois anos consecutivos.

Receberam Certificado de Menção Honrosa os alunos: Giovana De Souza Roa Fontes, Rodrigo Palhano De Almeida, Emily Ragalzzi  Constantino  e Luanna De Sa Araujo.

O professor Roberson Cerqueira Parissente recebeu premiação sendo um diploma de homenagem e um livro de apoio à formação Matemática e a instituição escolar também foi premiada com um Kit com material didático.

OBMEP - A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas é uma realização do Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA), com apoio da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM), promovida com recursos do Ministério da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC).

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Adoção responsável

Cães acolhidos pelo CCZ de Anastácio esperam por uma nova família

Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo