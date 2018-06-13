Quarta-feira será fria e nublada em Aquidauana

Esta quarta-feira (13) será um dia frio e nublado no município de Aquidauana.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade máxima será de 95%, o que provoca a nebulosidade em várias áreas da cidade durante todo o dia. Durante a manhã, ainda conforme o boletim meteorológico, poderá chover em regiões isoladas.

A temperatura mínima esperada é de 15ºC e, a máxima, de 23ºC.