Quarta-feira será fria e nublada em Aquidauana

Previsão do Tempo
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Esta quarta-feira (13) será um dia frio e nublado no município de Aquidauana.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a umidade máxima será de 95%, o que provoca a nebulosidade em várias áreas da cidade durante todo o dia. Durante a manhã, ainda conforme o boletim meteorológico, poderá chover em regiões isoladas.
A temperatura mínima esperada é de 15ºC e, a máxima, de 23ºC.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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