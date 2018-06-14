Estudante de Aquidauana representa o MS com projeto para preservar a Lagoa Comprida

Educação
Marcela Hernandes de Souza, de 12 anos, é aluna da Escola Estadual Marechal de Deodoro da Fonseca
Marcela Hernandes de Souza, de 12 anos, estudante da Escola Estadual Marechal de Deodoro da Fonseca, de Aquidauana, representa Mato Grosso do Sul na V Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente que acontece neste final de semana, em Sumaré (SP). A jovem venceu as etapas estadual e municipal com o projeto Guardiões da Lagoa, que consiste em conscientizar a comunidade sobre a preservação da Lagoa Comprida.
Segundo a estudante, o projeto surgiu da necessidade de limpar a lagoa, que está bastante suja. "Vamos formar grupos com as salas de aula da escola e ir para o parque limpar a lagoa. Participar do evento é importante porque demonstra que, mesmo a cidade de Aquidauana sendo pequena, juntos podemos ser fortes", afirmou a garota que demonstra apreensão quanto sua apresentação no evento. "Estou bastante ansiosa".
Marco Aurélio de Lara, professor de Ciências da escola, pontuou que Marcela vem desenvolvendo o projeto junto à comunidade, envolvendo limpeza, manutenção e cuidados com a água. "Fomos selecionados para representar o município na etapa estadual e lá, entre 79 escolas, acabamos eleitos para representar o Estado e a cidade de Aquidauana com o projeto Guardiões da Lagoa", disse o professor.
A professora de Tecnologia Juliete de Souza Milan Albres detalhou que o projeto vinha sendo estudado desde o ano passado e, por meio de uma conferência, foi escolhido para representar a escola neste ano, participando da etapa municipal, quando conseguiu classificação para a estadual e depois para a nacional em Sumaré. "O objetivo principal é conscientizar a população quanto a não jogar lixo às margens da lagoa, dando destinação adequada aos resíduos domésticos". Também apoiam o projeto a diretora da escola, Norma de Figueiredo Gentil, e a professora de Ciências Bernadete Castilho.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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