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Estudante de Aquidauana representa o MS com projeto para preservar a Lagoa Comprida

Marcela Hernandes de Souza, de 12 anos, é aluna da Escola Estadual Marechal de Deodoro da Fonseca

Renan Nucci

Publicado em 14/06/2018 às 14:08

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Marcela Hernandes de Souza, de 12 anos, estudante da Escola Estadual Marechal de Deodoro da Fonseca, de Aquidauana, representa Mato Grosso do Sul na V Conferência Infantojuvenil pelo Meio Ambiente que acontece neste final de semana, em Sumaré (SP). A jovem venceu as etapas estadual e municipal com o projeto Guardiões da Lagoa, que consiste em conscientizar a comunidade sobre a preservação da Lagoa Comprida.

Segundo a estudante, o projeto surgiu da necessidade de limpar a lagoa, que está bastante suja. "Vamos formar grupos com as salas de aula da escola e ir para o parque limpar a lagoa. Participar do evento é importante porque demonstra que, mesmo a cidade de Aquidauana sendo pequena, juntos podemos ser fortes", afirmou a garota que demonstra apreensão quanto sua apresentação no evento. "Estou bastante ansiosa".

Marco Aurélio de Lara, professor de Ciências da escola, pontuou que Marcela vem desenvolvendo o projeto junto à comunidade, envolvendo limpeza, manutenção e cuidados com a água. "Fomos selecionados para representar o município na etapa estadual e lá, entre 79 escolas, acabamos eleitos para representar o Estado e a cidade de Aquidauana com o projeto Guardiões da Lagoa", disse o professor.

A professora de Tecnologia Juliete de Souza Milan Albres detalhou que o projeto vinha sendo estudado desde o ano passado e, por meio de uma conferência, foi escolhido para representar a escola neste ano, participando da etapa municipal, quando conseguiu classificação para a estadual e depois para a nacional em Sumaré. "O objetivo principal é conscientizar a população quanto a não jogar lixo às margens da lagoa, dando destinação adequada aos resíduos domésticos". Também apoiam o projeto a diretora da escola, Norma de Figueiredo Gentil, e a professora de Ciências Bernadete Castilho.

Colaborou Luiz Guido Jr.

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