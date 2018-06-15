Homem dorme em estabelecimento no Nova Aquidauana e tem celular furtado

Aquidauana
Caso foi denunciado à Polícia Civil nesta manhã
Homem de 47 anos procurou a Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana nesta manhã, para denunciar o furto de celular ocorrido entre a noite de ontem e a madrugada de hoje, em estabelecimento para adultos localizado no Bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana.
Conforme relatado, a vítima disse que passou a noite bebendo no local e, como estava alterada pela álcool, decidiu dormir em um dos quartos. Quando acordou nesta manhã, percebeu que o celular tinha desaparecido. Ele nega ter visto alguém se aproximar de forma suspeita. O caso é investigado.
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