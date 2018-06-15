Temperaturas continuam amenas no município de Aquidauana

Meteorologia
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
O município de Aquidauana segue com as temperaturas amenas nesta sexta-feira (15).
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia deverá ser nublado, com alguns períodos de Sol.
A temperatura mínima esperada é de 13ºC e, a máxima, de 23ºC.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS