Domingo frio e nublado em Aquidauana, mas com temperaturas em elevação

Este domingo (17) ainda permanece frio em Aquidauana. Contudo, segundo boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir de hoje, as temperaturas começam, gradativamente, a elevarem-se ao longo da semana.

A previsão de máxima hoje é de 24 graus e mínima de 14 graus Celsius. Já a umidade relativa do ar mínima é de 45% e máxima de 65%, o que indica tempo relativamente seco e a necessidade de reforçar a hidratação do corpo.