Domingo frio e nublado em Aquidauana, mas com temperaturas em elevação

Clima
Previsão de sol claro e tempo seco ao longo da semana. Mínima de 14 graus hoje
Este domingo (17) ainda permanece frio em Aquidauana. Contudo, segundo boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a partir de hoje, as temperaturas começam, gradativamente, a elevarem-se ao longo da semana.
A previsão de máxima hoje é de 24 graus e mínima de 14 graus Celsius. Já a umidade relativa do ar mínima é de 45% e máxima de 65%, o que indica tempo relativamente seco e a necessidade de reforçar a hidratação do corpo.
O céu neste domingo estará nublado e parcialmente nublado, sem previsão de chuvas. A partir de amanhã o tempo volta a esquentar, com mínima de 18 graus, até quinta-feira, que chegará a 22º a mínima.
Confira como deve ficar a temperatura hoje em alguns municípios:
• Bonito – 13°C (mínima) / 25ºC (máxima)
• Campo Grande – 14ºC (mínima) / 24ºC (máxima)
• Corumbá – 12ºC (mínima) / 23ºC (máxima)
• Coxim – 15ºC (mínima) / 28ºC (máxima)
• Dourados – 9ºC (mínima) / 23ºC (máxima)
• Naviraí – 13ºC (mínima) / 25ºC (máxima)
• Nova Andradina – 18ºC (mínima) / 26ºC (máxima)
• Ponta Porã – 8ºC (mínima) / 20ºC (máxima)
• Três Lagoas – 16ºC (mínima) / 28ºC (máxima)
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