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Previsão do Tempo

Inverno começa nesta quinta-feira e previsão é de pouca chuva para o trimestre

A tendência da estação, neste ano, é registrar valores diários da umidade relativa do ar abaixo de 30% e picos mínimos abaixo de 20%

Schimene Duque Weber

Publicado em 21/06/2018 às 07:09

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A estação mais fria do ano começa nesta quinta-feira (21.6), às 6h07, e termina no dia 22 de setembro às 21h53 (horário oficial de MS). Este período é marcado por um volume menor de chuva no Estado. 

O Inverno caracteriza-se pelas incursões de massas de ar frio, vindas do Sul do continente, que provocam o declínio acentuado das temperaturas do ar. Dessa maneira, com temperaturas baixas, pode ocasionar formação de geadas e nevoeiros e/ou névoa úmida em Mato Grosso do Sul, com redução de visibilidade, especialmente, em estradas e aeroportos.

Outra característica marcante é a diminuição da umidade relativa do ar que, consequentemente, favorece o aumento da incidência de queimadas e incêndios florestais, em especial nos meses de agosto e setembro, bem como o aumento de doenças respiratórias.

A tendência da estação, neste ano, é registrar valores diários da umidade relativa do ar abaixo de 30% e picos mínimos abaixo de 20%. A previsão para os meses de julho, agosto e setembro é de pouca chuva e temperaturas altas.

No município de Aquidauana, conforme o Centro de Monitoramento do Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec), a temperatura mínima esperada é de 17ºC e, a máxima, de 30ºC.

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