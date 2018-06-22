Temperaturas sobem e pico de calor, nesta sexta-feira, será de 32ºC

Nesta sexta-feira (22), a população aquidauanense deverá sentir, na pele, o aumento das temperaturas, que permaneceram amenas nos últimos dias.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima esperada é de 19ºC e, a máxima, de 32ºC, com céu aberto durante todo o dia.

Não há nenhuma previsão de chuva para o município.