Temperaturas sobem e pico de calor, nesta sexta-feira, será de 32ºC

Previsão do Tempo
Previsão do tempo é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Nesta sexta-feira (22), a população aquidauanense deverá sentir, na pele, o aumento das temperaturas, que permaneceram amenas nos últimos dias.
De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura mínima esperada é de 19ºC e, a máxima, de 32ºC, com céu aberto durante todo o dia.
Não há nenhuma previsão de chuva para o município.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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