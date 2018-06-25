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Aquidauana

Por pura maldade, desconhecidos queimam abrigos de gatos e potes de ração

Animais estavam em área no Parque do Pirizal, em Aquidauana

Renan Nucci

Publicado em 25/06/2018 às 16:25

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Desconhecidos destruíram abrigos onde vivem vários gatos no Parque Pirizal,localizado na Rua Cândido Mariano, em Aquidauana. Os fatos ocorreram por volta das 11h30 e 12h30 de ontem, depois que protetores passaram no local para alimentar os bichos. 

Segundo denunciado ao jornal O Pantaneiro, foram destruídos pelo menos 15 camas com cobertores onde os bichos repousavam, bem como potes de água e ração. Os protetores devem repor os materiais por conta própria.

Uma protetora dos animais que preferiu não ser identificada disse que ontem, por volta das 11h30, foi ao local e alimentou os gatos. Mais tarde, às 12h30, retornou e se deparou com os abrigos em chamas. Ela acredita que o ataque foi feito por pura maldade, e aguarda a abertura de um abrigo específico que será montado pela Prefeitura, em local apropriado.

Colaborou Luiz Guido Jr.

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