Por pura maldade, desconhecidos queimam abrigos de gatos e potes de ração

Aquidauana
Animais estavam em área no Parque do Pirizal, em Aquidauana
Desconhecidos destruíram abrigos onde vivem vários gatos no Parque Pirizal,localizado na Rua Cândido Mariano, em Aquidauana. Os fatos ocorreram por volta das 11h30 e 12h30 de ontem, depois que protetores passaram no local para alimentar os bichos.
Segundo denunciado ao jornal O Pantaneiro, foram destruídos pelo menos 15 camas com cobertores onde os bichos repousavam, bem como potes de água e ração. Os protetores devem repor os materiais por conta própria.
Uma protetora dos animais que preferiu não ser identificada disse que ontem, por volta das 11h30, foi ao local e alimentou os gatos. Mais tarde, às 12h30, retornou e se deparou com os abrigos em chamas. Ela acredita que o ataque foi feito por pura maldade, e aguarda a abertura de um abrigo específico que será montado pela Prefeitura, em local apropriado.
Colaborou Luiz Guido Jr.
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