Por pura maldade, desconhecidos queimam abrigos de gatos e potes de ração

Desconhecidos destruíram abrigos onde vivem vários gatos no Parque Pirizal,localizado na Rua Cândido Mariano, em Aquidauana. Os fatos ocorreram por volta das 11h30 e 12h30 de ontem, depois que protetores passaram no local para alimentar os bichos.

Segundo denunciado ao jornal O Pantaneiro, foram destruídos pelo menos 15 camas com cobertores onde os bichos repousavam, bem como potes de água e ração. Os protetores devem repor os materiais por conta própria.

Uma protetora dos animais que preferiu não ser identificada disse que ontem, por volta das 11h30, foi ao local e alimentou os gatos. Mais tarde, às 12h30, retornou e se deparou com os abrigos em chamas. Ela acredita que o ataque foi feito por pura maldade, e aguarda a abertura de um abrigo específico que será montado pela Prefeitura, em local apropriado.

Colaborou Luiz Guido Jr.