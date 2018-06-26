FAEMS entrega Carta Comércio com reivindicações do setor ao Governo do Estado

Com compromisso de buscar o desenvolvimento do setor empresarial e da economia do Estado, a FAEMS (Federação das Associações Empresariais de MS) se reuniu na quarta-feira (20) com o secretário da Semagro (Secretaria de (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Jaime Verruk, onde foi entregue a Carta Comércio, elaborada no dia 1° de junho deste ano, com reivindicaçãos do setor.

A carta foi elaborada durante a paralisação dos caminhoneiros nas estradas sde todo o País contra as altas tributações sobre os combustíveis, aplicadas pelo Governo Federal, movimento que em Mato Grosso do Sul ganhou ampla adesão do comércio. A FAEMS, em parceria com as Associações Comerciais e Empresariais do Estado elaboraram pesquisa junto aos empresários locais sobre a iniciativa e, após o resultado, criou o documento, entregue ao titular da Semagro, que representou o Governo do Estado. O documento encaminhado ao governo estadual solicita ações e medidas que incentivem e apoiem o desenvolvimento empresarial, com focona redução de tributos”, avaliou o presidente da FAEMS, Alfredo Zamlutti Júnior.

Para o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Mundo Novo, Julio Lucca, a iniciativa da Federação e associações mostrou a força do setor no Estado. “Pela primeira vez um secretário de Governo ficou à disposição das associações, ouvindo as principais reivindicações de cada um, de cada município”, comentou Lucca.

O presidente destacou ainda que, o primeiro resultado positivo da ação foi o setor comercial do Estado se posicionar e mostrar sua importância. “Ainda não temos um retorno efetivo do que será feito, mas o secretário nos ouviu acatou às reivindicações. Agora vamos aguardar e acompanhar o andamento dos temas pontuados na carta”, finalizou.

Participaram da reunião onde a Carta Comércio foi entregue, presidentes das Associações Comerciais de Mundo Novo, Aquidauana, Terenos, Corumbá, São Gabriel do Oeste, Naviraí, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Jardim, Dourados, Sete Quedas, Maracaju e Eldorado.