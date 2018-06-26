FAEMS entrega Carta Comércio com reivindicações do setor ao Governo do Estado

Associações Comerciais
Participaram da reunião os presidentes das Associações Comerciais de Mundo Novo, Aquidauana, Terenos, Corumbá, São Gabriel do Oeste, Naviraí, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Jardim, Dourados, Sete Quedas, Maracaju e Eldorado
Com compromisso de buscar o desenvolvimento do setor empresarial e da economia do Estado, a FAEMS (Federação das Associações Empresariais de MS) se reuniu na quarta-feira (20) com o secretário da Semagro (Secretaria de (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Jaime Verruk, onde foi entregue a Carta Comércio, elaborada no dia 1° de junho deste ano, com reivindicaçãos do setor.
A carta foi elaborada durante a paralisação dos caminhoneiros nas estradas sde todo o País contra as altas tributações sobre os combustíveis, aplicadas pelo Governo Federal, movimento que em Mato Grosso do Sul ganhou ampla adesão do comércio. A FAEMS, em parceria com as Associações Comerciais e Empresariais do Estado elaboraram pesquisa junto aos empresários locais sobre a iniciativa e, após o resultado, criou o documento, entregue ao titular da Semagro, que representou o Governo do Estado. O documento encaminhado ao governo estadual solicita ações e medidas que incentivem e apoiem o desenvolvimento empresarial, com focona redução de tributos”, avaliou o presidente da FAEMS, Alfredo Zamlutti Júnior.
Para o presidente da Associação Comercial e Empresarial de Mundo Novo, Julio Lucca, a iniciativa da Federação e associações mostrou a força do setor no Estado. “Pela primeira vez um secretário de Governo ficou à disposição das associações, ouvindo as principais reivindicações de cada um, de cada município”, comentou Lucca.
O presidente destacou ainda que, o primeiro resultado positivo da ação foi o setor comercial do Estado se posicionar e mostrar sua importância. “Ainda não temos um retorno efetivo do que será feito, mas o secretário nos ouviu acatou às reivindicações. Agora vamos aguardar e acompanhar o andamento dos temas pontuados na carta”, finalizou.
Participaram da reunião onde a Carta Comércio foi entregue, presidentes das Associações Comerciais de Mundo Novo, Aquidauana, Terenos, Corumbá, São Gabriel do Oeste, Naviraí, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Jardim, Dourados, Sete Quedas, Maracaju e Eldorado.
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