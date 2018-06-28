Aquidauana registra aumento de temperatura nesta quinta-feira

Previsão do Tempo
Temperatura deve variar entre 20ºC e 32ºC
O município de Aquidauana registra um novo aumento de temperatura nesta quinta-feira (28).
Conforme dados divulgados pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia deverá ter alguns períodos parcialmente nublados, o que não espanda o calor que atinge a cidade.
A temperatura deve variar entre 20ºC e 32ºC.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Adoção responsável
Animais vítimas de abandono ou maus-tratos estão disponíveis para adoção responsável; interessados devem apresentar documentos e passar por avaliação
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Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS