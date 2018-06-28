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Prefeitura e UFMS firmam parceria para cursos de Libras gratuito aos servidores

Com carga horária de 60 horas presenciais, as atividades terão início no mês de junho de 2018

Renan Nucci

Publicado em 28/06/2018 às 13:45

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Com o objetivo de formar e qualificar os profissionais em Língua Brasileira de Sinais (Libras), o Campus de Aquidauana (CPAQ/UFMS), por meio do projeto de extensão “Curso de Formação em Libras”, iniciou a oferta de um curso de Libras aos profissionais das redes de educação e saúde da Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS. 

Organizado em duas turmas, com atividades na cidade e na Aldeia Bananal, o curso teve sua aula magna na última terça-feira (26), na unidade I do CPAQ/UFMS. O projeto de extensão é coordenado pelo docente Bruno Roberto Nantes Araujo, com a colaboração da docente Rejane de Souza Aquino e da técnica Katicilayne Roberta de Alcântara. 

O público-alvo do projeto são os professores da Secretaria Municipal de Educação, professores regentes e professores da Educação Especial, atuantes no Atendimento Educacional Especializado (AEE), em sala de recursos multifuncionais. Professores indígenas da escola indígena na Aldeia Bananal e profissionais da área da saúde do Município de Aquidauana também participam do projeto.

Ministrado por professores de Língua Brasileira de Sinais e profissional técnico-administrativo licenciado na área de tradutor e intérprete de Libras (TILS), o curso terá material organizado pelos professores responsáveis, com a parceria da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Aquidauana/MS. 

Com carga horária de 60 horas presenciais, as atividades terão início no mês de junho de 2018 e término em abril de 2019, funcionando com um encontro semanal para a turma da cidade e quinzenalmente para a turma na Aldeia Bananal.

Com a parceria, a UFMS contribuirá na formação destes profissionais e, em contrapartida, a Prefeitura Municipal de Aquidauana, através de sua SEMED, oferecerá o traslado dos professores de Libras e a parte logística.

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