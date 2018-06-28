Prefeitura e UFMS firmam parceria para cursos de Libras gratuito aos servidores

Com o objetivo de formar e qualificar os profissionais em Língua Brasileira de Sinais (Libras), o Campus de Aquidauana (CPAQ/UFMS), por meio do projeto de extensão “Curso de Formação em Libras”, iniciou a oferta de um curso de Libras aos profissionais das redes de educação e saúde da Prefeitura Municipal de Aquidauana/MS.

Organizado em duas turmas, com atividades na cidade e na Aldeia Bananal, o curso teve sua aula magna na última terça-feira (26), na unidade I do CPAQ/UFMS. O projeto de extensão é coordenado pelo docente Bruno Roberto Nantes Araujo, com a colaboração da docente Rejane de Souza Aquino e da técnica Katicilayne Roberta de Alcântara.

O público-alvo do projeto são os professores da Secretaria Municipal de Educação, professores regentes e professores da Educação Especial, atuantes no Atendimento Educacional Especializado (AEE), em sala de recursos multifuncionais. Professores indígenas da escola indígena na Aldeia Bananal e profissionais da área da saúde do Município de Aquidauana também participam do projeto.

Ministrado por professores de Língua Brasileira de Sinais e profissional técnico-administrativo licenciado na área de tradutor e intérprete de Libras (TILS), o curso terá material organizado pelos professores responsáveis, com a parceria da Secretaria Municipal de Educação (SEMED) de Aquidauana/MS.

Com carga horária de 60 horas presenciais, as atividades terão início no mês de junho de 2018 e término em abril de 2019, funcionando com um encontro semanal para a turma da cidade e quinzenalmente para a turma na Aldeia Bananal.

Com a parceria, a UFMS contribuirá na formação destes profissionais e, em contrapartida, a Prefeitura Municipal de Aquidauana, através de sua SEMED, oferecerá o traslado dos professores de Libras e a parte logística.



